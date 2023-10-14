你好，我的大夫｜蔡思貝被困噩夢 自責愧對亡父 何廣沛助解心結 (14:57)

清勁發現嘉應的心結是她對亡父離世的自責，因此帶她返回亡父行山遇險的地點。觸景傷情的嘉應即時淚崩，將累積多年的鬱結一次過宣泄出來。（大會提供 / 明報製圖）

蔡思貝、何廣沛主演的劇集《你好，我的大夫》昨晚（13日）大結局，講述嘉應（蔡思貝飾）在清勁（何廣沛飾）幫助下解開多年心結。嘉應對於當年因瞧不起父親程醫師（陳嘉輝飾）選擇跟母親（黎燕珊飾）生活一直大感自責，久屈成病的她最終得了「睡美人症」，每逢重要時刻前夕便會不斷發噩夢，最近一次病發更足足昏迷了兩日兩夜。

昨晚一集，嘉應被困噩夢時先後「假醒」3次，3次分別被困在洗手間、樓梯間及小巴上，去到第4次驚醒時才返回現實。她淚流滿面向清勁驚呼：「我唔知要去邊，但我有一個好重要嘅地方要去。」最終，清勁發現一直困擾嘉應的心結是她對亡父離世的自責，中醫成了她與亡父的唯一連繫，所以嘉應才對中醫這個身分如此緊張。為幫嘉應走出心魔，清勁帶她返回亡父行山遇險的地點。觸景傷情的嘉應即時淚崩，將累積多年的鬱結一次過宣泄出來。思貝表示拍攝這場被困在噩夢之中的戲時代入了自己曾經歷的真實感覺，結果拍到心跳加速。她說︰「我試過發夢有親人突然離開我，我好記得嗰種感覺係點，係真係會喊住咁驚醒，然後個心跳得好快好快。」

嘉應因病人突發性心臟病離世要上庭接受聆訊，過往醫療個案中的多名主角現身旁聽為她打氣，受不育問題困擾的一宇（姚宏遠飾）及太太阿Min（周麗欣飾）更傳來懷孕喜訊。應訊期間一直處於下風的嘉應，因中途被判成為研訊有利害關係一方，在出庭盤問證人期間反佔上風，直指證供漏洞之餘，並再度借機為中醫發聲。她說︰「死者接受完西醫治療後就出事，都唔關西醫事，咁點解中醫治療就關中醫事，咁樣唔係雙重標準咩？我希望今日之後，中醫唔需要再以受質疑嘅身分企喺呢個庭度，我更加希望呢個社會可以對中醫多啲認識、少啲偏見，多啲了解、少啲誤解，等我哋中醫以後去行醫斷症嘅時候，唔使有任何顧慮，可以真真正正咁將病人嘅福祉擺喺第一位。」

（即時娛樂）