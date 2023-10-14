中年好聲音2｜5燈參賽者集體失準 陳慧嫻伍仲衡聽到皺眉 (15:35)

有視力問題的陳寶雄表示《中年2》的台前幕後也對他好好，林偉璣強調大家是被他的歷練及歌聲感染，與視力問題無關。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《中年好聲音2》明晚（15日）播出新一集，繼續進行60強淘汰賽。4位上回合奪得5燈的參賽者出場，包括吳萊邨、周文馨、朱博文和劉可，惟吳萊邨、周文馨和朱博文均表現失準陷入危機。

周文馨在首集獻唱《Unchained Melody》時一鳴驚人，演出片段在YouTube獲得27萬觀看次數。周文馨今集繼續挑戰英文歌《I Will Survive》，惟表現失準不夠氣，評審團聽到皺眉。張佳添說：「呢首歌係好難唱，可能你不在狀態，照計你啲高音應該上到，好可惜，你揀呢首歌嘅風險好大。」吳萊邨獻唱《別怕我傷心》時除了走音，更突然飆高音嚇到評審團彈起。伍仲衡說：「你唔夠從容，唱得好辛苦，好似行緊鋼線！」肥媽表示︰「你一緊張個聲帶就會收縮，點都要唱低半度。你真係『自殺』﹗」張佳添更直指吳萊邨似嗌救命。上回合跳唱《頭髮亂了》的朱博文，今集挑戰慢歌《俏郎君》。陳慧嫻未待他唱完已忍不住嘆：「個Feel好似唔係幾啱。」肥媽說：「你上次《頭髮亂了》真係正到嘔茄，你哋唔好自以為是，揀歌要再精準啲！」伍仲衡直言失望：「你係我今集最大嘅期望，但依家係由天台跌到去地牢！」

帶病上陣的林瑋璣與上回合尋親成功的陳寶雄進行PK賽。陳寶雄深情獻唱《你是我的女人》，他感觸地說︰「喺《中年》呢度得到好多嘢，例如同我堂阿哥重遇番。我喺度識到好多兄弟姊妹，大家對我真係好好，同埋工作人員知我視力有問題，每一位對我都好照顧。」林偉璣聞言忍不住哭着說：「我哋從來唔係因為你對眼有問題而對你好，大家都係畀你嘅歷練同歌聲感染，真係好難搵到知音人。」

（即時娛樂）