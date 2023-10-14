陳豪陳茵媺夫妻檔拍劇前進行特訓 情侶式拉筋做足熱身 (16:22)

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的新劇《羅密歐與祝英台》後晚（16日）首播，劇中有兩條感覺及發展截然不同的愛情線，分別是愛得兜轉的祝英台（陳茵媺飾）與梁山伯（陳豪飾），以及一見鍾情的羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣飾）。為了令為愛情不顧一切的羅密歐與茱麗葉更鮮明，周嘉洛不再搞笑，轉玩文藝浪漫感覺，不時莎士比亞上身大拋愛情金句；游嘉欣則走任性不羈路線。

《羅》劇有不少動作及花式槍戰戲，除了陳豪及陳茵媺，游嘉欣亦首嘗做打女滋味。為令一眾演員打得逼真，劇組於開劇前3個月已為眾演員提供密集式動作特訓，無綫娛樂新聞台當時直擊了陳豪、陳茵媺、游嘉欣及楊證樺的特訓情况。陳豪、陳茵媺訓練前進行情侶式拉筋，十分搶鏡。闊別熒幕9年的陳茵媺狀態甚弗，她直言為了打得更清脆俐落，十分重視事前特訓，包括熱身的拉筋動作。她說︰「腿要拉到差不多做到一字馬咁鬆，踢腿先可以踢得好高，咁樣出嚟先真係似識打。」為了練熟每個動作，她雙手、雙腳及膊頭曾分別撞瘀及受傷。

拍攝《殺手》時累積了不少打戲經驗的陳豪，受訓期間表現自如。自封「冇打演員」的他表示拍打戲前要做足準備：「其實大家都唔知到時邊個要揸槍，邊個要雙槍，所以都係練定基本嘢先，希望到時減少到拍攝時間。」

（即時娛樂）