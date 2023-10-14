林寶玉踢爆黃榕講大話 曾求對方配合阿儀工作時間表 (17:40)

「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）因擅自盜取公司設立的社交平台帳號發放私人照片、無故缺席工作及辱罵經理人林寶玉，結果被公司無限期「雪藏」。時隔半個月，自言被阿儀激到暴瘦10磅的林寶玉突然宣布因能力或未能配合到公司需求、與公司方向不一致及壓力等原因，將於下月離職。

林寶玉接受傳媒訪問時，強調公司從沒阻止阿儀與黃榕做朋友。她公開與黃榕的訊息對話截圖，自言曾多次以經理人身分請求黃榕配合阿儀的工作時間表，更主動跟黃榕夾日子，讓阿儀先工作後玩樂，勿再無故缺席，而黃榕每次也有回覆她，因此黃榕絕非不知道阿儀的工作狀况。

林寶玉透露阿儀曾至少無故缺席工作3次，每次均是與黄榕玩完後翌日；阿儀亦多次以「有事」為由推工作，每次事後均被踢爆原來是跟了黃榕去做「義工」。她自言身為經理人難辭其咎，實在解釋不到為何旗下藝人為出席別人的活動而拒做公司安排的工作。

至於阿儀被指擅自盜取公司設立的社交平台帳號發放私人照片，林寶玉表示阿儀的Ig是以公司的電郵登記，屬公司開設的社交平台，平台內的相及影片均代表公司，但阿儀在Ig多次擺放她與黄榕的帖子，部分更帶有商業性質。她指公司雖未追究，阿儀卻無意刪相。

林寶玉表示已經沒再嬲阿儀，認為兼顧藝人情緒是經理人的工作之一。她強調在照顧藝人上問心無愧，能做到的都會做，唯一可能是太忙沒時間跟阿儀溝通，她因此將不快都藏在心內。

（即時娛樂）