鄭中基拒讓仔女睇《年少日記》 怕損壞慈父形象 讚黃梓樂好戲 (17:21)

鄭中基在戲中演暴力父親，他大讚黃梓樂相當好戲：「他是最年輕的『老屎忽』，拍戲話喊就喊。」（林祖傑攝）

《第20屆香港亞洲電影節開幕禮》昨晚（13日）於尖沙咀舉行，韓星宋康昊、鄭中基（Ronald）、余香凝、梁雍婷、陳湛文、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等現身。

Ronald首次跟宋康昊碰面，大表興奮，大讚對方比自己有型，可惜未有機會交談，好希望將來有機會合作，他說：「我好欣賞他在電影《上流寄生族》演出，他在戲中肥肥哋，原來真人好瘦。」有份主演《年少日記》的童星黃梓樂，則力撐演爸爸的Ronald比宋康昊有型，又稱難得遇到康城影帝宋康昊，也很想合照。

Ronald表示今次扮演暴力父親，內心非常憎恨這個角色：「好慘！我經常要在戲中打仔，每次導演嗌Cut，我都要向梓樂講對不起。」他自爆不敢讓仔女看這部戲，怕損壞自己真實慈父形象：「我驚兒子睇完戲，拒絕親近我，我個女都好怕睇暴力，有次睇到我在電影被打場面都好驚，仔女喜歡看我笑片和配音動畫。」Ronald指兒子遺傳演戲細胞，愛唱歌的女兒則變得怕醜，未必敢當歌手。

黃梓樂憑該片演出，出戰台灣金馬獎角逐「最佳男配角」， 現場觀眾拍掌支持，他表示滿意自己演出，戲中幾乎場場拍喊戲，多謝導演和媽媽從旁安慰，也希望Ronald陪同赴台參賽，Ronald讚他年紀雖小但很好戲：「他是最年輕的『老屎忽』，拍戲話喊就喊，有場戲要攞藤條打他屁股，第一take打斷藤條被迫NG，第二take他識趷起屁股被打，配合視覺效果更好。」

（即時娛樂）