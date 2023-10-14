薛影儀發文反擊經理人林寶玉 自爆「我想做主播」心願 (18:23)

「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）因行為不當被公司無限期「雪藏」，自言被她激到暴瘦10磅的經理人林寶玉下月離職，她離職前公開踢爆黃榕講大話，指對方絕非不知道阿儀的工作狀况。林寶玉自言曾多次以經理人身分，請求黃榕配合阿儀的工作時間表，讓阿儀先工作後玩樂，但最後均是無功而回；阿儀甚至為了與黃榕出席其他活動而推公司工作。

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阿儀今日在社交平台發文回應︰「我都已經講咗好多次，我係冇經常缺席，我只係一時時遲到。我舊年在ATV合約嗰陣時，佢有時叫我拍嘢，我都冇推工啦！呢一年有兩次缺席，我舊年去唔到新加坡，我之前預早通知咗。我4月9號點解缺席，我之前預早通知咗。我嗰次有事嚟唔到，公司又唔可以改期。我6月份嗰陣去完大陸，寶玉又叫我返嚟拍少少嘢。嗰日返嚟香港太夜，同埋又要帶兩套衫又麻煩，我都同佢講咗我嗰日未必嚟到，佢又唔可以改期。」

阿儀強調黃榕沒有帶壞她，指她比經理人林寶玉好人。她說︰「我之前講咗好多次，黃榕一直冇帶壞我，冇利用我，佢好人過寶玉。阿榕有時有活動通知我，有免費嘢搵我。而寶玉佢有活動唔會通知我，上次亞視有個台慶，有個選美活動，博覽館有活動，佢都冇通知我啦！我在AMM（亞洲心動娛樂）合約嗰陣，我去過馬拉幾次，有時在香港拍嘢，又去台灣，我都冇缺席啦！」

至於被指擅自盜取公司設立的社交平台帳號發放私人照片，阿儀重申絕無此事︰「我都講過我係冇盜用公司Ig，嗰個Ig係公司開畀我用，我放自己私人相，因為我最常用係呢個戶口。在AMM同ATV又要做一年合約，有啲人做唔到一年呀！有啲電視台係冇合約形式，我冇想搵啲唔使簽幾耐合約就可以做，我第時想做主播，拍嘢。其實高層同事暫停我工作，因為我講粗口鬧寶玉，佢就嬲咗我。」

（即時娛樂）