張敬軒勤操二頭肌 除衫拍廣告冇所謂：原則係唔影響市容 (18:19)

張敬軒積極拍廣告掙錢，為了培育公司新人，他已儲夠且獲利回吐，但未跟任何一個人簽約。（柯美攝）

張敬軒（軒仔）今天（14日）到大館出席代言護膚品牌活動，吸引逾百粉絲到場支持，軒仔笑言自己已年過40歲，無論皮膚和事業上都有危機感。軒仔今年大豐收，拍了10幾個廣告，但不肯透露是否為他帶來8位數字進帳，只表示很感恩，還有很多產品可以拍，他說：「我現在操二頭肌，要我除衫拍廣告都沒所謂，大前提要有人睇，我的原則是不影響市容，鍛練身體主要為稍後新加坡出席音樂會、澳洲兩場演唱會和拉闊音樂會。」

軒仔積極拍廣告掙錢，為了培育公司新人，他已儲夠且獲利回吐，但未跟任何一個人簽約，他說：「我不想誤人子弟，現在的年輕人想得太簡單，喜歡唱歌和表演就覺得可以入行做藝人，我比較老派，覺得態度和心態很重要，我帶他們出來工作，讓他們感受光環背後後情况，做公眾人物要犧牲家庭、感情和時間，好似洗禮一樣要有決心，訓練他們幾年看他們是否喜歡及接受到。」

軒仔的《隱形遊樂場》成績標青，有傳這歌將膺叱咤頒獎禮至尊歌曲大獎，軒仔稱每年到頒獎禮，坊間就有不同猜測，他說：「看民意，我今年出歌不夠勤力，希望大家喜歡這首歌，這首歌有幾個版本，終極版會在拉闊唱出。」

談到他第三季在十大KOL排行榜中排榜首，他盡力做有此成績，多謝大家支持。說到鄭裕玲（Do姐）勢將超越他，軒仔說：「一定過我，我買Do姐，曾和Do姐出席大型活動記者招待會，大合照時，叫擔任司儀的Do姐企中間，她一句說話，令我終身受用，她說：『我企邊度，邊度就係中間。』她內心幾強大。」

（即時娛樂）