陳奕迅澳門開騷 被觀眾命令講普通話 Eason：你聽唔明咪算囉 (19:40)

陳奕迅（ Eason）昨晚於澳門展開其9場的《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會─澳門站》，觀眾反應熱烈，不過在Talk位期間發生小插曲，Eason被觀眾命令式叫他講國語，令他變成熱搜人物，大部分觀眾及網民支持Eason講廣東話，認為他在澳門舉行演唱會，講粵語是平常不過的事，不必為沒禮貌的觀眾不開心。

昨晚演唱會Talk位時，Eason本來很開心問觀眾：「你哋嚟自澳門？有幾多人嚟自澳門？」全場即歡呼，他向台下道謝：「好多謝大家，成晚咁靜，你哋都不停嗌咩，下次留番𠵱家先嗌，係靜位就留畀大家...你嗌到把聲沙晒，我都戥你痛。」

由於觀眾太熱情，舞台上Eason多次想講整個演唱會想帶出的意義，都被觀眾亂叫打斷，於是他放棄再講，並苦笑道：「我知你哋特別熱情，但係我個騷，每隻歌都係連貫性舞台劇咁，我唔會畀你哋影響到我，我要好集中去用歌講故仔。其他人都唔好畀呢啲聲音、畀人影響到，我知㗎，就係大家沉醉係夢裏面，但突然聽到鬧鐘聲，又或者你阿媽叫你起身大叫咁....」

然後他又被觀眾狂叫打斷，Eason無奈說：「你再熱情我都係咁上下，我聽唔得到你哋叫緊咩，我所有熱情都留喺唱歌，𠵱家係演唱會，唔係傾偈會，我唔可以同你一個人講嘢，而唔理全場其他觀眾...我耳仔好敏感，我同你講緊嘢，其他聲又來，我聽唔到，我會好煩.....」

此時有一位觀眾，以命令式口吻大叫：「講國語！」接著再有人叫：「講普通話」，當堂令Eason發飆，他先以泰文打招呼作回應，然後說：「我想講什麼語文就講什麼，我可以講國語，可以很流利，你可以要求，你可以『唔該』﹑『請』﹑『麻煩你』 ，大家唔好誤會，就算今（昨）日有人咁樣叫我講英文，我都一樣會叫佢Shut up﹗你聽唔明咪算囉！」全場觀眾即拍掌歡呼：「我唔知你哋鼓咩掌，如果David Bowie喺到唱，你會唔會叫佢講國語，講廣東話呀？奇怪！我都係塞番耳塞算。」

對於今次Eason不肯被命令講普通話，觀眾和網民議論紛紛，最後更成為熱搜，百份之99的觀眾支持Eason講廣東話，更有歌迷留言叫他進內地開騷，都全部用廣東話、唱廣東歌，因為這是他們喜愛Eason的原因，澳門網民則留言: 「我哋澳門不嬲講粵語，聽唔明不要來。」又有人認為該觀眾欠禮貌，搞到Eason不開心，更有一些博主，長篇大論我國56個民族，是一個多語言﹑多方言國家，不能以語言文字，對人道德綁架，陳奕迅祖籍東莞，是一位粵語歌手，在粵港澳開演唱會講廣東話，實屬正常。

而Eason自己則沒時間理會網民討論，因為他還有8場演出，要全神貫注，反而關注自己的睡牀：「我住係咪碧咸設計間房，第一晚瞓得麻麻，因為張牀係我史上瞓過最硬，我一路訓一路諗，碧咸咁特別設計，咁硬應該有原因，佢係一個運動員，可能瞓咁硬可以第日腰骨唔會咁攰，但係我瞓得好差...第二日我拉開張牀睇，下面原來係塊木板，一問之下先知原來係上次李克勤要求瞓一張硬床，酒店問過我，有咩需求，我又講左句：冇特別， 張牀唔好咁軟就得，佢哋以為我同克勤都係有咁需要，結果畀張塊硬板我，哈哈，噚晚換番張正常牀褥畀我，我即刻瞓得好好，可以再充滿能量繼續做騷！」

（即時娛樂）