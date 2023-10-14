麥沛東趙善恆蔡曉童合演靈異舞台劇 排練初期頻遇怪事 (20:07)

麥沛東、趙善恆及蔡曉童將演出哈囉喂劇場《死鬼老婆》X《恐怖在線》現場版，上半部是他們演出的靈異舞台劇《死鬼老婆》，下半部則是「鬼王」潘紹聰主持《恐怖在線》現場版。（大會提供）

靈異節目《恐怖在線》15周年，麥沛東（麥東）、趙善恆（恆仔）及「小薯茄」成員蔡曉童（童童），將於10月尾演出17場哈囉喂劇場《死鬼老婆》X《恐怖在線》現場版，上半部是他們演出的靈異舞台劇《死鬼老婆》，下半部則是「鬼王」潘紹聰（Edmond）主持《恐怖在線》現場版。麥沛東自言是《恐怖在線》忠粉，這次首度與潘紹聰、趙善恆、蔡曉童合作原來是另有目的。「我很喜歡睡前聽鬼故﹗鬼節時，太太不准我關燈聽鬼故。Edmond知道我是粉絲，答應送一年會籍給我，但我希望爭取永久免費。」

趙善恆自言怕鬼，最近因工作常跟潘紹聰飯聚，每次聽完對方的鬼故事後都要令自己刪除記憶。蔡曉童回憶知道潘紹聰曾在其寓所附近拍節目後，每次回家時也很害怕。她透露排練《死鬼老婆》初期曾遇靈異事件︰「恆仔曾病倒、麥東圍讀時頭痛，而我跟紙紮公仔拍完海報後，手部出現紅色抓痕。或許Edmond殺氣大，他加入我們排練後就沒再發生事。劇組會在演出前舉行大型拜台儀式，祈求演出順利。」

《死鬼老婆》改編自真人真事，講述麥沛東為了陪伴好友趙善恆渡過喪妻之痛，兩人結伴加入蔡曉童打理的酒吧工作，之後便遇上連串怪事。麥沛東表示這套劇只有個半小時，要花不少心神處理角色。「我跟幾位對手要時間磨合，演出上的拿揑要精準，希望呈現出最好的效果。」趙善恆、蔡曉童雖演過舞台劇，但經驗略淺，因此非常感謝導演的細心，安排他們在排練前進行遊戲熱身及放鬆心情。趙善恆說︰「麥東排練時有無限的演繹方法，我每次都要想辦法應對。」

蔡曉童讚麥沛東雖為前輩卻沒架子，樂於分享和溝通，而且是搞笑高手。「麥東扮靈界朋友仔說話，很好笑，相信正式演出時會更好玩。去到搞笑位，我唯有抿嘴及擰轉面。」麥沛東強調不會「爆肚」整蠱對手，但自覺認真演戲時會顯得更搞笑。趙善恆自言笑點低，計劃開騷前多做靈修提升集中力。「我要學忍笑，因為我的角色串連整齣戲，跟不同對手演情感戲要轉換情緒，事前有很多準備工夫要做，連駕車時也不停唸對白。」蔡曉童認為要演驚嚇情緒有難度，自己表現出驚慌之餘也要嚇到觀眾，因此特意從電影《我左眼見到鬼》及一些韓劇中取靈感。

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（即時娛樂）