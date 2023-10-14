宋康昊拒挑戰做導演 自嘲唔靚仔：觀眾對我冇隔膜 (21:24)

韓星宋康昊今天（14日）獲邀到香港浸會大學，為「大師班」擔任嘉賓，安排林嘉欣及大學校友鍾雪瑩擔任主持，鍾雪瑩在台上讀出學生對宋康昊的感覺，均有讚無彈，宋康昊以廣東話「多謝晒」向學生道謝，他表示演員生涯至今已30年，有時也不想看自己演出，總是覺得演得不好，不斷想做好一點，如將內功練得更好，得到大家讚賞感到很安慰。

宋康昊直言拍電影比舞台劇演出確掙得更多，但這不是他選擇電影的原因，而是當年前輩帶他到片場，叫他嘗試拍電影，因尊重前輩而不推卻，儘管本身安排他當配角，卻被指不適合，演一名更少戲分的閒角，但他一嘗便覺得很有趣。

宋康昊跟電影《韓戲逼人》導演金知雲，已是第5次合作，每次合作都很期待，亦都有點緊張，如大家去到未知世界，過程中有什麼事會發生，他笑道：「可能很多導演鍾意找我合作，原因是我不夠靚仔，角色可塑性高，觀眾對我亦沒有隔膜，見到我親切得好似見到朋友一樣。」

林嘉欣問宋康昊可想過當導演？宋康昊表示20年前曾有人建議他當導演，但自覺完全沒有這方面才華，故鄭重拒絕，他說：「以前拒絕了，現在都不會，就算將來亦都沒此打算，會繼續拒絕，其實做演員已經好辛苦，不會特別想挑戰做導演。」鍾雪瑩問到平時可有在家中看戲？宋康昊即道：「我平時沒任何嗜好，問我太太就會知道，我在家中什麼也不做，只會不動，工餘時間很需要私人空間休息，要好好守住這空間。」惹來全場笑聲。

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（即時娛樂）