姜濤視花姐為第2個阿媽 時刻檢視自己 力保MIRROR「C位」 (21:08)

姜濤接受鄭裕玲（Do姐）個人YouTube頻道「The Do Show」專訪，當中Do姐問到姜濤跟經理人花姐（黃慧君）的關係，Do姐說：「花姐由第一日開始就照顧你，佢喺你心目中地位係點㗎？」

姜濤說：「佢係我第二個阿媽，除咗我阿媽我，例如好多秘密我都冇同阿媽講，但同咗佢（花姐）講，第二個阿媽嘅地位。（Do姐：佢勸你嘅嘢會唔會聽？）其實我喺佢面前唔算一個好聽話嘅人。（Do姐：點解呢？）我唔係一個....因為...我對於音樂上作品上一啲嘢，都會好自我﹑好堅持，例如我唔知道係咪啱，但我想試咗先，就算錯咗都想試，但佢（花姐）就喺一個商業角度，可能覺得例如我好多音樂作品唔太Pop﹑唔太主流，就覺得唔好咁樣，可能呢啲嘢意見會有分歧。」

至於姜濤的生活上，花姐又會否給予很多意見呢？姜濤說：「都會呀，所以花姐對我哋咁重要原因，唔係只同我哋傾工作，佢會關心我哋每一個人。（你會唔會聽佢意見？）會，有一啲都會，有啲嘢我都唔識處理，第一時間會搵佢。」

Do姐追問假若花姐將來不做這一行，或轉行做其他，以及要照顧家人，姜濤又怎樣看呢？姜濤說：「都好應該嘅，因為其實佢都攰喇，係時候休息下，講真佢係攰過我哋每一個人，同時要處理十幾個人，而佢都冇晒自己生活，如果有一日佢要離開，都要學識接受，唔好依賴﹑唔好挽留。」

Do姐問姜濤現在是否很多事情都可由他作主？姜濤說：「都係呀，必須要學識。（Do姐：驚唔驚撞板？）唔驚﹗因為我覺得人生好多嘢都被安排好，要去做先冇遺憾。（Do姐：做錯一個決定，殺傷力都大啲，全世界都知道？）我覺得呢個份糧包嘅﹗我爸爸做廚師，煮嘢食就唔好驚焫親手，錯咪錯囉，最緊要係夠膽起番身，最重要係你要知道自己係錯，我覺得最可怕係好多人唔知自己錯咗。」

Do姐問姜濤入行至今，有沒有一些覺得自己做得很錯的事？姜濤說：「大把啦﹗都分享過好多次，年頭嘅《叱咤》，我之前喺訪問都講咗，的確個表演都做得唔好。每一個表演我認為最好狀態，係將你當下嘅狀態﹑情緒全部表達出嚟，我嗰時狀態情緒係咁，我冇後悔做嗰件事，但係都會承認件事做得唔夠好，所以批評都係啱嘅﹗」

姜濤又表示最喜歡自己歌曲《鏡中鏡》，亦直認是反叛的人：「我細個好曳。（Do姐：𠵱家撳住自己？）冇特別撳住，當然做人處事又唔好太過自己，但喺表演作品方面，會有某種反叛。」

Do姐又追問MIRROR「C位」的問題，她問姜濤若然有一天開始不再是「C位」，又會怎樣呢？姜濤說：「我𠵱家唔會講冇乜所謂，其實好多嘢你講冇所謂，都一定唔係真嘅，所以我都話，我都會驚冇咗𠵱家呢一切。我成日都話，唔單止我哋呢12個人，因為講真我哋係兄弟之餘，亦係競爭對手，係一個冇辦法嘅一件事情，因為所有團體大家同樣出嚟，都係做同一件事，一定有競爭，但眼光唔可以放咁窄，其實團體有競爭之餘，仲要同香港以外地方競爭，所以當有一日自己唔係所謂C位，或者冇受咁多人注視，其實我嘅性格一定會檢視自己，有乜地方做得好啲，唔可以去埋怨，最好方法係檢視自己，我會提醒自己，我又唔會太擔憂，因為我知自己由細到大都係被睇衰，所以就算有一日被睇衰嘅，都唔緊要。」

（即時娛樂）