姜濤渴望30歲成家立室恨生女 盼將來仔女有完整童年 (22:40)

姜濤接受鄭裕玲（Do姐）個人YouTube頻道「The Do Show」專訪，談及結婚及生兒育女話題。

姜濤直言將來恨生女，又表示一定會結婚：「我點都會結婚，我應該幾早結婚，因為我父母感情唔好，好嚮往有一個好嘅家庭，同埋以前我嘅童年多遺憾，所以好想用呢樣嘢去見證我小朋友，有個完整童年。（Do姐：打算幾時結？）30歲左右，隨緣，畀自己一個目標，唔會太Set死，不過覺得30歲（結婚）都幾好吖﹗」

Do姐問姜濤假若將來真的結婚，很多人會夢想幻滅，姜濤聞言表示：「我覺得又唔會，始終呢啲都要經歷，如果有人選擇個幻想幻滅嘅，可以搵能繼續幻想嘅人，我覺得冇所謂。」

Do姐又指姜濤定了很多事情，都在30歲後才做，包括做偶像可能做到30歲﹑結婚30歲可以接受﹑做爸爸也是30歲以後，姜濤聞言說：「如果年紀太大，會同小朋友有個（隔膜）。」姜濤表示姜媽媽在40歲時才生下他，姜母屬高齡產婦。

Do姐指姜濤被家庭及其成長背景影響得好緊要，姜濤直認不諱：「當然，所以其實好多人話我可能比同齡人成熟啲，可能我嘅童年冇咁開心，先去諗咁多嘢，如果好開心，其實唔會思考咁多道理。（Do姐：𠵱家開心嘛？）相對完成咗演唱會嘅話，睇到反應相對比較好，係值得開心嘅事，雖然好多人話唔好理外界講乜，但始終喺呢個圈子嘛，盡量令外界聲音好啲，呢個都係職責嚟嘅。」

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（即時娛樂）