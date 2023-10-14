姜濤自揭入行後 曾有心儀對象 唔夠膽談情：我可以去邊拍拖.... (22:58)

Do姐問姜濤會否追回之前令他心動的女生？姜濤說：「咁又唔會，因為𠵱家睇番，都未必係𠵱家標準。」（YouTube截圖）

姜濤自揭入行後曾有心儀對象，不過不夠膽開始戀情。（Ig圖片/YouTube截圖）

姜濤接受鄭裕玲（Do姐）個人YouTube頻道「The Do Show」專訪，除了談及結婚及生兒育女話題外，還公開入行後感情事。Do姐問姜濤心儀對象時，姜濤說：「我心儀嘅對象...可能會係比較可愛型，我以前入行都話鍾意可愛型（女生），我喜歡嘅女藝人係有村架純（日本女星），屬於比較可愛型。」

姜濤入行5年，有沒有人令他心動過呢？姜濤直認不諱：「有，當然有﹗其實呢條問題做咁多訪問，都真係冇講過，最多係（講到）擇偶條件就停喇﹗話冇（心動）就假嘅，一定有。

（Do姐：冇開始？）唔夠膽，因為𠵱家...呢個都係我一個...我覺得我下一世未必係Artist，我會覺得下一世可能會想做一個普通人，因為𠵱家如果開始一段戀情，都會知道畀對方好多壓力，喺呢個環境之下，所以其實未必開心嘅，講真，我拍拖可以去邊呀？冇可能喺香港，都出唔到街，相對𠵱家唔考慮呢啲嘢。（Do姐：點樣可以30歲結婚？）睇緣分，但係講真嘅，𠵱家就...如果佢要發生就畀佢發生，如果有嘅話，我都會唔理喇，可能我都會不顧一切。」

Do姐問姜濤會否追回之前令他心動的女生？姜濤說：「咁又唔會，因為𠵱家睇番都未必係𠵱家標準。（Do姐：生女就一定？）呢個一定。（Do姐：識咗一個人唔識生女，唔同佢一齊？）唔係，呢樣嘢唔可以怪女方，因為我知道呢樣係男方責任。（Do姐：媽咪有冇催婚？）咁又冇，不過佢哋都話『你自己開心就得』，佢哋都感受到我有好多壓力，如果真係有個人陪住（我），佢哋都會開心啲。」

姜濤又直言報喜不報憂，只想家人父母開心，想他們沒壓力及夠錢開心生活便可以，他表示不想家人參與這一行複雜事情。

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（即時娛樂）