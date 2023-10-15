陳豪做評判偏幫老婆︰無論結果如何都係Aimee贏 (16:40)

陳豪（Mo）昨晚和太太陳茵媺（Aimee）、周嘉洛等出席劇集《羅密歐與祝英台》宣傳活動時，紅着臉向老婆示愛。他說︰「好感謝上天賜個老婆畀我，我哋又可以一齊拍劇。」眾演員在活動上分成兩隊玩射槍遊戲，任評判的陳豪偏幫愛妻，笑言「無論結果如何都判Aimee贏」。陳茵媺相隔9年再拍劇，陳豪指她心中有團火，他全力支持老婆復出幕前，但又曾擔心監製找哪位男演員配襯。陳豪說︰「好彩選角揀中我﹗但見到Aimee特訓受傷，我又心痛。」

陳茵媺說︰「受傷某程度係我一手造成。今次再拍劇想做有型打女，心情好興奮，照顧家人又可以實踐夢想，但一人分演兩角，拍攝半年好辛苦，試過壓力大爆喊，多謝阿Mo不斷鼓勵。」兩人對收視同樣有信心，指《羅》劇很有電影感和藝術美。被問到會否讓子女收看時，Aimee說：「要先過瀘一吓，唔畀佢哋睇血腥場面，親嘴場面都要避開，驚唔識向佢哋解釋。」

周嘉洛自嘲外型不夠俊俏、也不會打，今次靠運氣接到《羅》劇。拍檔游嘉欣未見影，他說不清楚對方行蹤，笑她上次在活動送吻為自己賀壽是被迫的。提到他早前28歲生日，緋聞女友陳瀅可有表示，周嘉洛說：「正日同媽媽、妹妹食飯慶祝，之後有約《痞子殿下》拍檔王灝兒（JW）、朱敏瀚、陳瀅食飯，收到JW送嘅黑色帽，好靚，我好喜歡。（陳瀅即將生日會否送禮物？）我一向唔會刻意送禮，除非見到有適合。」

（即時娛樂）