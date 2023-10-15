陳卓賢出席馬場活動獲房屋署長羅淑佩捧場︰希望大家給她空間 (17:31)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日現身馬場活動，吸引大批粉絲到場，包括曾自爆是「Hellosss」（粉絲暱稱）的房屋署長羅淑佩。Ian以西裝配煲呔造型現身獻唱，更遞咪予現場觀眾一齊大合唱，笑言要突擊檢查粉絲對其歌曲的熟悉度。首次到馬場表演，他說︰「心情興奮又開心﹗賽馬是紳士活動，所以自己也打煲呔展現男士風格，想趁機會近距離欣賞賽馬。」

Ian受訪時透露表演前夕心情緊張得影響睡眠，打算完成表演後看賽馬。他說︰「我喜歡有速度感的活動，平日也愛看賽車。我想考賽車牌，但工作繁忙暫未實行，夢想座駕是法拉利F50及麥拿倫，希望將來能擁有。我最近買了一部全新SUV（運動型多用途車），送給了爸爸。屋企成員多，爸爸以前常想買輛七人車，但我們4兄弟姊妹已長大了。（想爸爸載你返工？）不用，我想他載媽咪周圍玩，享清福。媽媽本身有車牌，知道她也偷偷再學車。」Ian透露早前帶父母到日本旅行：「爸爸從未去過旅行，今次迫他請假去，我計劃行程時有壓力，擔心自己想玩而他們沒興趣。他們沒有表露感受，直至返到香港，哥哥、家姐聽到爸媽說玩得好開心。」

談到房屋署長羅淑佩現身捧場，Ian多謝她支持及在電台節目中的稱讚︰「媽媽聽完節目讚我叻仔，為我感到驕傲。希望大家給羅署長空間，相信她在工餘時間做一些令自己開心和享受的事，不要給她壓力。（有在後台合照？）我們有打招呼及聊天。」

同場的周吉佩稱近日狀態不穩定，要飲果皮水護聲。他說︰「最近工作比較忙，要做新歌、宣傳旅遊節目、錄2首劇集歌，加上要照顧小孩，睡眠時間只剩下4小時。」顏志恒說︰「我都是每日只睡4小時，要返工和湊仔。我和周吉佩同為人父，小孩年紀相近，大家最近要陪小孩考試溫書，很激氣，齊齊變暴龍，幸好沒影響親子關係。」

（即時娛樂）