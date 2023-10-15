薛家燕撐曾志偉做總經理不簡單 做節目花心思如榨汁機 (21:38)

薛家燕（家燕姐）今日連走兩場，上午與廖碧兒、李幸倪（Gin Lee）、曾樂彤、黎展峯、龔慈恩與女兒林愷鈴等到山項參與慈善步行活動，為香港乳癌基金會籌款。下午她跟裕美、七仙羽、黃建東等今日到商場出席《送炭到泰北2023》活動，表揚一群中樂導師，義務教授當地華文學生學音樂，傳承中國文化。

家燕姐提醒婦女應注意健康，年年驗身做檢查，萬一不幸患上乳癌，及早發現治癒率可大大提高。她經常在家「自摸」作自我檢查，有疑問必看醫生。

對於曾傳林家棟回巢無綫掌管製作部，但被無綫及4位高層一同否認，家燕姐指公司已澄清，她沒有特別理會或向曾志偉求證：「前幾日在慈善活動遇見志偉，他真的很忙，做他的職位唔簡單需要付出很多，任何人加入都想幫公司做好節目給觀眾欣賞。」覺得如果有新人加入可會為公司帶來新氣象？家燕姐說：「每間公司都需要人才，各行各業有人來人去都屬正常。最重要是大家能夠互相溝通，一致為公司製作好節目。其實現時做電視是很辛苦，要花很多心思搞節目，就好似『榨汁機』，希望大家予以支持。」

家燕姐已擔任「泰北愛心大使」26年，她見證無數善心人，親自到偏遠地區探訪。今次一群中樂導師自費飛到泰北逗留一個月，不是去玩，而是義務教當地學生學奏中樂，又會捐出樂器送他們，真是好有意義。

七仙羽自掏腰包捐出多本由她編寫的龍年通勝，設現場義賣，希望籌得善款作為貧困兒童的教育基金。

裕美分享早幾年自己經濟欠佳，也將大部分積蓄，捐予一個家庭解救燃眉之急。此後她發覺運氣愈來愈好，就繼續支持不同機構繼續行善，證明好心有好報。問她早前在社交網分享，已成功認回失散多年的日籍爸爸，現時父女保持聯絡，日日互傳短訊，關係不錯。

（即時娛樂）