《羅祝》今首播 3大必睇靚景曝光 陳豪西部牛仔造型顯漫畫風 (14:56)

金馬獎最佳美術設計得主馬光榮擔任劇集的美術總監，而劇組發布《羅祝》三大必看場景，分別是祝家、羅家以及祝家溫室。（大會提供）

由陳維冠（Joe）監製、陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等合演的無綫劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》），今晚（16日）首播。

為增加劇集電影感，《羅祝》劇組邀請電影《胭脂扣》及《影》的金馬獎最佳美術設計殊榮馬光榮（Horace），擔任美術總監，為劇集設計一系列別具特色的主場景。劇組發布《羅祝》三大必看場景，分別是祝家、羅家以及祝家溫室。

為了凸顯祝家及羅家截然不同的中、西式元素，Horace分別採用了「木」及「鐵」作為兩大場景基本美術概念，Horace說：「我哋預設個故事喺香港發生，只係時空唔確定。祝家，我擺咗佢喺港島，全部以木同富有殖民地色彩建築嘅方式去構建，一來想表達歷史悠久嘅感覺，二來係想要中西結合嘅效果；祝家我用木去打造偏東方風格嘅簡約感，仲會有圓形、弧形同半月形等多樣線條予以配合，門窗就偏向西式殖民地色彩嘅設計。」

至於羅家，Horace則將其置於九龍，並以「英國工業時代」為主要設計概念：「會有好多金屬同鐵器元素，例如貨櫃碼頭上面會有鑽油台。」

而以九龍城寨為設計藍本的約瑟之家，是Horace最鍾情、亦是最困難的作品之一：「嗰個景好密集，靠近頂部有個水管大廈，嗰度係少年梁山伯同祝英台首次邂逅嘅地方。因為成個時段會橫跨十幾年，佢哋會再喺嗰度重遇，係一個好重要嘅地標。嗰度嘅特色係有好多水管，有種舊荃灣工業區嘅感覺，梁山伯亦利用咗嗰度嘅水管，以波子產生聲音嚟度向祝英台表白，我覺得幾有趣。」

至於和諧又明亮的祝家溫室，背後竟是以垃圾膠袋建成，令人意想不到，Horace笑言：「個景本來唔係咁，原本係想做一個好似香港公園咁嘅溫室，但因為當時個budget連買植物都未必夠，我哋就改為用垃圾膠袋嘅膠布將天花板全部蒙黑，後面做個半月形嘅大窗，配以四幅灰色TVB道具牆身以及一啲山水傢俱等，再打啲強光落去，就會產生一個充滿東方色彩嘅結構；半月形嘅窗加埋黑色膠布嘅反光部分、望落去係一個full moon。」

除了道具，每個角色的所有造型，亦經Horace用心炮製，Horace笑指觀眾除了追劇時，要留意祝英台（陳茵媺飾）身上所有細節位外，又指陳豪的西部造型設計，其實有特別意義：「陳豪嘅襯衫背心造型再配對boot，感覺會比較吊兒郎當啲，我比較鍾意將角色同本身嘅名稱調轉嚟做（梁山伯予人感覺較中式）。同埋因為劇入面多槍戰，所以我覺得西部嘅設計可以帶出漫畫感，令到件事唔會太真實之餘，亦令陳豪呢個角色粗獷得嚟有啲特質。」

Horace讚TVB幕後同事效率高：「外面搭個景可能要十日，但TVB真係好叻，佢哋一個好複雜嘅主景，2、3日內已經做到，我睇到係匪夷所思。佢哋有好完整嘅工作制度、完善嘅基本物料同資源，好多嘢外面絕對做唔到，同埋費用會高好多。」

（即時娛樂）