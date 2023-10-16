盧瀚霆千字文分享《ON》製作感想 讚歌詞大膽兼一針見血 (15:44)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）近期力谷跳唱歌《ON》，昨晚（15日）在社交平台以千字文分享新歌的製作感想。教主表示年初已聽了幾百首Demo，當中有本地﹑也有外國製作，而《ON》是他選中的其中一首，他寫道：「一開始也未知道放在今年的第幾plug，但推岀《浪漫殺死巨蟹座》之後，便很清晰的知道，要用一首節奏急促而且有力量的歌曲，作為2023年的總結。」

教主感謝歌曲幕後團隊及排舞師和舞蹈員，特別感謝填詞人T-rexx，他寫道：「真的很喜歡這份詞，每一句也直接描繪了這四年半我每一天的生活。每天也在追趕進度，每次也在忘我跳進每一個演戲角色，邊做邊學，變成了今天的自己，有笑有淚，但沒有這四年多對自己的要求，也不會岀現每一個作品和舞台，不是完美，但我從未後悔的。

這份詞更是像跟這四年多看低自己的每一位直接對話。很多人不明白亮麗表面之下，背後是捱過多少辛勤的日子和功夫；取笑我和深愛自己的神徒和支持者的互動方式；對我的作品和做事作風冷嘲熱諷。但我一直的方針只是看著自身的好與壞，看著自己的目標，看著支持自己的神徒，看著自己手上的工作，全力以赴去完成，就是這麼簡單。『假使不滿足要得到更多 全力拼搏少囉嗦』 共勉之。因為T-rexx你大膽和一針見血的詞，令我也很爽快的填了我的英文rap詞，音樂的互相影響真的好神奇。」

最後教主寫道：「步入2023年年尾了，今年經歷了很多，完成了很多不同範疇的作品，很期待讓你們看到。希望《ON》能成為你們生活的推動力，不要理會旁邊的負能量，先處理好自己的負能量，然後看著目標一直向前衝，同時愛自己多一點，欣賞自己多一點，跟自己說一聲『辛苦了，繼續努力！』」

（即時娛樂）