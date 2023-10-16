錢慧儀稱財政狀况唔好 爆用不到信用卡 馬清揚：叫佢唔好咁大使 (16:28)

對於錢慧儀（左圖）聲稱有時用不到信用卡，馬清揚說：「用唔到？咪叫佢唔好咁大使囉，哈哈！」（林祖傑攝）

錢慧儀（Winnie）與馬清揚的離婚訴訟，今天（16日）繼續在灣仔家事法庭進行，錢慧儀指今次是就馬清揚未有繳付她的800萬元律師費，是否因藐視法庭而要交付羈押，她說：「個官已經兩次判咗佢要幫我交律師費，其實佢先係搵最貴律師，係有計劃性同我離婚。」

她澄清自從馬清揚講過不會和她離婚，對她不離不棄，她一直沒有離開香港，並非如對方所指到外地休養，她說：「我真係唔知搞到幾時，希望快啲搞掂，馬生希望一直拖到我冇錢為止，我嘅財政狀况係不好嘅，希望個官判咗，馬生就幫我畀住律師費，之後可能要畀番佢。」

她表示馬清揚有給她現金及信用卡簽賬額作生活費，但信用卡有時3個月內，有2個月都用不到。至於被對方指曾家暴，她即說：「冇家暴，馬生一直Make Up一個故事，由開始到𠵱家都講緊故事。」

馬清揚中午離開法庭一臉從容，他指錢慧儀律師指他有很多資產，可以支付律師費，但很多資產未必是現金，未必找到條數，他說：「條數又好大，Winnie用兩個大狀，唔係小數，我都要時間籌備，會盡快畀佢嘅。」他強調錢慧儀所用的律師，貴過他的律師，自己有證有據。

對於錢慧儀聲稱有時用不到信用卡，馬清揚說：「用唔到？咪叫佢唔好咁大使囉，哈哈！」他稱自己不想再拖，拖的是對方，他一直有就贍養費提出和解，但對方一直沒有回覆，之後還要繼續上庭。

問可覺得此事拖延這麼久很困擾？他說：「如果對方要咁樣玩，都冇辦法，兩個人先至跳到隻舞，係咪先？我一直都想和解，但對方唔和解，一直要玩到底、玩落去，我都冇辦法。」問是否因錢慧儀不滿他提出的贍養費金額？他說：「或者係啩！我都唔知，你問下佢！」

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（即時娛樂）