無制限探險隊｜Mike導曾受傷送院 咖喱7日冇冲涼 Marco憑意志控制嘔吐 (17:31)

P1X3L成員葉振弘（Marco）、黃雅慧（咖喱）、程人富和Mike導（劉諾衡），今天（16日）出席ViuTV節目《無制限探險隊》記者會，談到遠赴非洲取景拍攝，Marco與程人富難忘看到動物大遷徙，其中跟具攻擊力的鬣狗近距離接觸，咖喱指在坦桑尼亞行山，人生首次經歷連續7日沒冲涼，連手指甲也捆黑邊。

Mike導表示節目包含旅遊元素，亦是行業生態記錄片，當中由他親自測試避彈衣性能，不幸發生意外受傷，曾入院治療，有刻感覺接近死亡。

受訪時，Mike導表示拍攝測試避彈衣場口，超出預期設計，更因而受傷，他說：「受傷之後，我都好驚，好彩有當過急症室醫生的咖喱幫我鏠針，見到大家為我擔心，我覺得好窩心。拍攝都有少少影響，旅程中都有不少難以預計受傷事件。」咖喱稱幕後人員為拍黃金畫面而非常搏命：「尤其Mike導最危險，他受傷我就要好似軍醫做醫療，嚇到我提心吊膽，反而兩個男拍檔非常安全。」

Marco表示拍攝節目前，會問准藝人意願：「遇到太危險畫面，我當然會縮沙，不過難得機會看好多動物，我好喜歡動物，最開心近距離見到露脊鯨。」Mike導大讚3位主持各有突出表現，Marco可憑意志控制隨時嘔吐﹑程人富愛亂說話﹑咖喱人靚醫術又高明，而拍攝亦順便自肥，達成到大草原上打空翻。

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（即時娛樂）