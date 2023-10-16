謝安琪拍嗌交戲勁傷聲 事業曾遇樽頸位致情緒病 跟張繼聰冇婚姻危機 (22:41)

謝安琪（Kay）在電影《4拍4家族》中，飾演單親媽媽Cat，因為同父異母的妹妹Anna hisbbuR突然出現，並要在同一屋簷下生活，令家庭關係變得複雜，角色經常處於勞氣狀態，既要跟Anna鬧交，又要擘大喉嚨教仔Riley（陳諾霆Rondi飾），她說：「今次是挑戰我的專業，我作為一個歌手，要保養好把聲，平時說話都好細聲，好溫柔，但戲中很多鬧交戲，而且不只拍一個take，好傷聲。（現實中是否同樣勞氣？）我要多謝兩個小朋友，從來沒迫到我擘大喉嚨破口大罵，因為他們很乖，懂自我檢討，會跟我溝通，是很高分的小朋友。」

Anna笑言第一次拍戲，就要歇斯底里與Kay鬧交，是一個有趣體驗：「鬧得很開心，因為我是Kay粉絲，不過鬧交都有難度，要幾小時保持沉重情緒不容易。 」年僅10歲的Rondi同是第一次拍戲，覺得好玩而又有難度：「有場戲講媽咪鬧我，我將結他掟爛，最難是不停喊住講對白。」

說到兩名子女，Kay對他們學業要求不高，認為求學不是求分數，最重要是用心學習，努力付出過，而她從老師口中得知，仔女上堂時投入又主動：「知道他們享受校園生活，有老師說我兒子踴躍舉手回答問題，雖然未必知答案，純粹為支持老師，他在學校頗受老師和同學歡迎，他不是成績彪炳，但我滿意。（有否遺傳音樂天分？）他們肯定喜歡音樂和演戲，家中經常是他們的小劇場，很喜歡自製笑話，每天製造很多笑料，帶給我無限歡樂。他們一定有天分，至於會否入行就言之尚早，兒子才16歲，讓他將來自己做決定。」

戲中Kay利用音樂化解家庭問題，戲外的她自覺幸運，與張繼聰16年婚姻從沒出現過危機，儘管老爺、奶奶同住，還有3隻狗和家傭，家庭亦相當和睦，形容屋企場景像處境喜劇：「一個咁忙的場景，總會產生誤會和意見不合，但我們很文明，從來沒鬧交，見到某人面燶燶，其他人會探討問題所在，傾談又好、買他們喜歡的食物又好，便會將事件化解，我們都是容易話為的人，見到有人釋出善意就順氣。」

Kay入行20年，經歷過不少樽頸位：「入行後試過2、3次爆肺，身體狀况有高低，要放棄都可以放棄，因為爆肺並不是容易克服事情，最早樽頸位是入行幾年，因為一首《囍帖街》大受歡迎，帶來很多獎項，甚至有機會在紅館開演唱會，有人鍾意我，亦有不喜歡我，隨之而來身邊有很多人給我不同意見，好似好為我著想，但我又不懂得分辨好與壞，令我很不適應，加上未識享受這種突如其來的注視，覺得很大壓力，當時我不識面對，引發很嚴重的情緒病。」

現在回望，她覺得每樣段經歷都是種修煉，「這行很有趣，低潮時會有很多情緒，但在別人眼中我上到高位，好應該開心，但都有難以理解的壓力，不懂得搵人分擔。我是工作狂，不過人大了，這幾年學識去到某個位就要放慢腳步，休息下或去吸收些新事物。 」

欲知專訪詳情，請留意明天（17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）