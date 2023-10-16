犬系戀人｜車銀優騷搶眼背肌 朴圭瑛與學生「同房」過夜？ (18:34)

《女神降臨》車銀優與《絕世KOL》朴圭瑛合演的劇集《犬系戀人》已經播了兩集，男女主角車銀優和朴圭瑛不但打破「韓劇第八集接吻定律」，在首集便上演親吻情節，車銀優在第二集曬背肌超勁吸睛，香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」緊貼最新進度。

《犬系戀人》講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾），一直暗戀同校老師李寶謙（李玹雨飾），某天她在醉酒後，決定鼓起勇氣向對方告白，卻錯把同事陳書元（車銀優飾）誤認成寶謙，並主動獻吻！由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗，而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨12時至早上6時變成小狗，要是在100天內未能以小狗的身分和同一個對象2次接吻，更會一輩子變成狗狗！

為解開這個詭異又搞笑咒術，海娜不惜一切主動接近書元，可是怕狗的書元卻被「牠」嚇得四散，一天，書元的侄子、海娜的學生崔聿（尹賢秀飾）親睹海娜的「變身」過程後把「牠」帶回家中，翌日海娜變回人類時，卻被書元誤會她和學生同房。

車銀優被封「零死角男神」，近年積極鍛練身材，從《犬系》淋浴畫面可見，他練出強勁背肌，他在分享拍攝點滴時，直認和角色極度相似：「相似度有70%，我和別人初次見面會小心翼翼，有些人認為我的初印象有些冷漠，這部分感覺有些相似，至於不同的地方是我不害怕狗，因為媽媽有養狗，我覺得牠們非常惹人喜愛！」

繼《女神降臨》後再次主演愛情劇集時，他預告今次「更升級」：「中間拍攝了其他作品，時隔2﹑3年再次以搞笑愛情劇和大家見面，我一開始也很苦惱，所以和導演、製作公司討論了很多，我應該可以展現出比《女神降臨》更升級的一面！而且和圭瑛、玹雨一起，我覺得可以呈現更有趣的表現。」

車銀優更透露劇集後段會有不少古裝情節：「雖然是喜劇，但是後面有古裝的部分，會講解這個詛咒的由來、以及如何破咒，雖然劇情很輕鬆，但是也有悲傷的部分。」

（即時娛樂）