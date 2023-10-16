韓國女團MAMAMOO+12月來港演出　提早跟粉絲賀聖誕 (21:41)

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+，將於12月20日假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》，她們帶來新歌提前與香港MOOMOO（粉絲暱稱）慶祝冬至與聖誕節。

MAMAMOO+是由MAMOMOO隊長頌樂及Rapper玟星所組成，隊名蘊含着超越MAMAMOO，音樂與活動不受限制，無限擴張的意思。MAMAMOO+去年8月推出首支單曲《Better》後，大獲好評。今年先後推出單曲碟《ACT 1, SCENE 1》及迷你專輯《TWO RABBITS》，其中8月推出的迷你專輯《TWO RABBITS》以兔仔作為專輯概念，頌樂與玟星為主打歌《dangdang》編排雙人兔子舞，舞姿既可愛又活潑，一度掀起話題。《TWO RABBITS》發行後，在全球13個國家及地區的iTunes專輯排行榜佔據冠軍位置，成績亮麗，堪稱「最強小分隊」。

MAMAMOO+早前宣布舉行首個亞洲巡迴Fan Concert，上月在首爾揭幕。頌樂及玟星在Fan Concert上帶來20多首歌曲，又將大部分歌曲重新編製，讓MOOMOO們有耳目一新的感覺，更特製演唱會專屬QR Code跟粉絲溝通互動，演唱會海報設計也破格使用QR Code作主題，來代替成員靚樣。日本站剛於本月初完成，接着會移師到台灣、新加坡、印尼及菲律賓演出，香港站是今次巡迴的最後一站。門票於明日（17日）早上10時網上公開發售，票價分為1580元、1180元、780元，購買門票者可參加單獨合照、團體合照、觀看綵排、簽名海報等多項粉絲福利的抽籤活動。今次巡迴Fan Concert官方周邊商品於同日下午5時網上預購，商品包括：T-Shirt、鎖匙扣、兔兔手機支架、手燈等。

（即時娛樂）