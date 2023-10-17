偕湯洛雯蜜遊法國影婚照 馬國明親解未婚妻「黑面」之謎 (13:53)

拍拖3年多的馬國明（馬明）和湯洛雯（靚湯），鐵定年底拉埋天窗，2人日前被野生捕獲蜜遊巴黎。一對準新人逛名店時，靚湯表現不耐煩兼黑面，馬明則天然呆顯得不知所措，引來外界熱議。

2人原來已外遊返港，馬明還立即投入新劇拍攝，並接受無綫娛樂新聞台訪問，談到未婚妻被指黑面一事，馬明說：「當時我哋買緊嘢，話阿湯黑面，其實佢唔係嬲豬，佢好開心嘅，我哋估唔到喺法國，佢搵到一啲想買嘅嘢，喺香港可能一啲舖頭排隊都唔會有，喺法國佢排到呀，即刻畀到佢，所以佢好開心，但係我哋喺法國生活呢10日﹑8日，發現原來要適應法國節奏，法國人節奏好慢﹐好elegant﹑好悠閒同relax，好多時都要等，而香港人嘅節奏好快，我哋喺度諗『點解等咁耐嘅？』（你招牌天然呆？）我哋心諗仲要等幾耐？嗰個網民評述佢（靚湯）好嬲啦，但佢好開心，因為佢買到一啲想買嘅嘢，亦幫朋友買到佢朋友想買嘅嘢，其實好開心。」

馬明直認法國浪漫之旅是影婚照？他說：「係嘅，都好開心，請咗一班人同我哋影，班人好好，令我哋影得好開心。」馬明又大讚靚湯造型超靚：「佢係好靚嘅，同埋今次好好，搵咗啲衫都好靚，佢影咗6﹑7套衫都好靚，佢頭痛點揀相，一來佢又弗咗，加上啲衫好襯巴黎環境，𠵱家啲相未睇到，好多嘢要執，睇下幾時公開發畀傳媒。」

（即時娛樂）