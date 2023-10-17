《羅祝》陳茵媺出場展身手 榮升打女現霸氣 陳豪一家睇首播勁溫馨 (17:43)

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），昨晚（16日）首播，甫開場即是劇中兩大陣營—祝英喬（陳茵媺Aimee飾）率領的祝家，與羅素（潘志文飾）率領的羅家對峙場口。每隔5年便會進行一次世紀決鬥的祝羅兩家，在決鬥前夕會議上，除了就賭注大小問題角力，羅素更爆出兩大家族各有內鬼合作走私過期藥物，並即場槍殺涉事部下。

9年沒有拍劇的Aimee，甫出場即霸氣十足，面對敵人眼神凌厲、要使詐時絕不遲疑，面對疼愛的表妹茱麗葉（游嘉欣飾）時，又嚴厲溺愛兼而有之。另Aimee的動作場口令人眼前一亮，為調查賣假藥事件，英喬與部下前往某貨倉調查，其間遭敵人埋伏，雙方發生激烈打鬥及槍戰，英喬最終被神秘人哥德（楊證樺飾）射傷。

該幕Aimee一氣呵成完成連串高難度動作，除了流暢自如的花式轉槍，還有邊向左右兩邊跑邊連環開槍、翻身跳上車作360度翻滾、向後方大腳趷起踢跌敵人，以及單手制服敵人兼將對方拋至半空，再緊接向前方開槍的場口，Aimee打女形象獲讚有型，陳氏一家五口昨晚坐在電視機前看首播，陳豪負責拍片紀錄過程，溫馨滿瀉。

談到相關場口，Aimee坦言全靠事前做足準備及訓練，拍攝時才事半功倍：「主要花咗好多時間練習滾地、接槍同轉槍，每日都要拎番屋企練，一有時間就要轉，因為拍攝時間好Rush，萬一整跌咗支槍（要NG）就死喇。仲有踢腿都唔係一時間就踢得咁高，要一個星期練幾次，之後拉下拉下就會踢得愈嚟愈高。」

Aimee表示在鏡頭前長期「充滿力量」是難度所在：「就算已經拍咗幾次、覺得攰喇，都要keep住好有殺氣同energy。」

羅密歐（周嘉洛飾）與茱麗葉（游嘉欣飾）的愛情線亦於首集經已開展，2人在面具舞會上一見鍾情，不過由於現場發生槍戰及命案，加上茱麗葉是偷渡前往羅家所在的海北市參加舞會，令羅茱未能隨即作進一步發展。

（即時娛樂）