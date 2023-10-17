麥玲玲幫員工畀首期置業 全費包公司旅行 (17:58)

堪輿學家麥玲玲帶領3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳欣茵（Yan Yan）和蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，明晚（18日）一集主題為「返工唔係咁樣返」，請來「職場女王」張慧敏（Son姐）擔任嘉賓，大爆騎呢公司文化。

節目開始Yan Yan提到不少公司的奇怪文化，例如有公司不准員工著紅衣返工，相信跟風水有關。玲玲師傅自言對公司員工服飾，沒有特別要求，但避免一身黑衣服，她說︰「我哋啲客做喜慶事多，有一次個客搞過年拜神、開張，佢望見我同事全身黑色，我見佢面色一變，所以成日提同事避免全黑。」

節目中討論到最好的公司福利，有人提議是「M到有假放」、「可以帶寵物返工」或者「從來唔使OT」。但講到福利世一非玲玲師傅的風水公司莫屬，最重量級一項，是會為員工提供買樓首期。

玲玲師傅認為能解決員工最焦慮的事，對方自然會用心工作，她說︰「早年我有個staff話想買樓，我話咁啦，幫你畀首期，跟住你慢慢供啦，因為成日見佢搬嚟搬去，會牽動做嘢情緒。」玲玲師傅笑言連員工家人都照顧到，為他們介紹醫生，非常貼心。

除了福利好，玲玲師傅亦是位非常識做的老闆，但凡公司旅行團等活動，她都只會出錢，從不會「出人」，她笑說︰「日日見仲見唔夠？畀錢搞掂就畀錢啦，係怕同事唔自在，去旅行都要照顧住老細。」

玲玲師傅事後接受訪問，她表示公司目前有4名員工，假如有需要，會為他們提供買樓首期，她說︰「上次位同事睇中層700萬嘅樓，我咪幫佢畀咗一半做首期，其餘慢慢供囉。我啲伙計係畀唔到首期，佢哋完全供得起。」

她透露目前有另一位員工，想在沙田第一城置業，玲玲師傅豪氣地說︰「第一城仲簡單啦，350萬左右一層，跌晒價，我叫佢睇定啲再買，我咪幫佢畀首期囉。」

（即時娛樂）