對谷村新司離世感突然 張學友珍惜每次表演：做得一次得一次 (18:57)

張學友今天（17日）出席《60+巡迴演唱會》香港站記者會，宣布12月舉行共10場紅館騷。學友受訪被問到再於香港開騷感受，他指自己的歌手身分，算是在紅館出世，1985年未正式個人發展，已在紅館表演，回到這地方充滿歸屬感，他說：「壓力永遠都是自己畀自己，返到嚟唔想衰咁解，喺其他地方衰咗就唔覺。」

他在台上不停指自己麻煩，感激團隊配合想法，他解釋：「年紀大了自然會多麻煩嘢，可能做得多，細個會聽其他人講，妥協或將就多啲，𠵱家好話唔好聽，做得一次得一次，好想忠於自己多一啲，𠵱家必須要用幕後團隊技術，配合我想法，幕後團隊已係固定班底，合作好多次，除咗佢哋可能未必搵到其他人同我合作。」

問香港站太太羅美薇及兩位女兒可會前來捧場？學友透露兩位女兒在外國留學，有自己生活，會否回港讓女兒自己決定，他說：「冇得想唔想嘅，諗番自己細個都係咁。」

問為何有信心耳水不平衡不會再於台上出現？他指這症狀過往只會一年病發一次，近幾年更是3、4年才病發一次，他說：「今次發作後，3、4年我都做唔完就真係好犀利喇！」他表示於馬來西亞站開騷前1小時才見暈，綵排時也沒事，他說：「第一日做到一半開始唔暈，以為第2日冇問題，點知綵排完就見暈，食藥都唔得，第一次開騷暈晒浪咁，都驚！不過我習慣瞇眼，行到一個定位，瞇埋眼唱冇咁暈。」

他直言第一日已沒信心做到，開騷前1小時他曾經叫停，但主辦單位要搏一搏，他說：「原本諗住上台宣布，但出場音樂起咗，喺第2首試過回頭叫Cut又無反應，唱到中間先開始可以講嘢，但觀眾睇咗一半都接受到，就做埋。」

對於日本殿堂級歌手谷村新司離世，學友慨嘆：「到咗我呢個年紀，睇到佢嘅年紀又唔覺得好大，睇到新聞知道佢都有諗住開演唱會，當然有啲嘢無可避免，但就有少少突然，作為表演者，只可以同自己講珍惜每一次表演。」

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（即時娛樂）