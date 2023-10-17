黃智雯年初新西蘭註冊 婚後首現身 跟無綫洽談續約 生B順其自然 (19:52)

40歲黃智雯（Mandy）與珠寶集團高層詹文天（Anthony）拍拖逾11年，早前在社交平台無預警下宣布結婚後，剛從英國返港的Mandy，今天（17日）為無綫劇《香港重案》開工。

榮升詹太的Mandy一臉幸福，否認英國是度蜜月之旅，並透露她和Anthony早在今年初，已在新西蘭完成註冊儀式，她說：「我們旅行結婚，二人世界後，回港與雙方家長吃飯，做足斟茶儀式，雙方家長很開心，完成所有儀式才跟大家分享喜悅。」

她透露老公以英文講出愛的宣言，她說：「好開心、好sweet，內容就不講了。（有否感動到喊？）感動的，跟拍戲的感覺不同，真實去到這一刻，真的會感動到喊。」由於所有儀式已完成，Mandy不會補辦喜酒，但陸續與「胡說八道會」好姊妹和朋友吃飯慶祝：「姊妹們替我開心，表示終於等到我這日子，她們都不是很早知道。」

至於生B問題，Mandy表示順其自然，起碼要完成手頭上工作。有傳她因為結婚而不與TVB續約？她否認傳聞，指現在仍為公司拍劇，但透露與無綫合約快屆滿，一直在洽談續約，有新動向會向大家公布。

問到老公有否叫她減少工作？她說：「沒有，他知我事業心重，喜歡工作，旅行時我仍不時提工作計劃和年底舉行的演唱會，現在多了個身分，反而身邊多了一個人的力量，支持我工作。」

（即時娛樂）