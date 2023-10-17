余逸思推廣少糖飲食習慣 狂冲25杯茶飲 自嘲似聲控機械人 (21:54)

余逸思（Yoshi）擔任「一日店長」，向市民推廣少糖飲食習慣。Yoshi日前到一間茶飲店擔任「一日店長」，吸引不少Fans及途人圍觀及光顧，令Yoshi非常感動，她說：「有個Fans係由我選美嗰陣，已經開始支持我，佢仲攞番當年嗰個應援名牌出嚟，真係好感動。」

首次擔任店長的Yoshi自嘲是聲控機械人：「勁緊張，因為好多嘢要記，半糖、少糖、微糖，仲有好多唔同嘅配料，好彩有『貓紙』，但係我都仲未記到，最後有熱心嘅店員喺身邊提我。好搞笑，有張單仲有成25杯嘢飲，最後我冲咗兩杯，就畀店員叫我出去幫手收錢，做收銀可以直接同大家介紹『少糖星期五』，吸引多啲人幫襯。」

Yoshi表示讀書時代，曾到雪糕店做暑期工，她說：「嗰時我返夜更,每晚都要搬好大筒雪糕，我仲打兩份工，最後壓力太大搞到生蛇。」

提到她最愛的手搖飲品，Yoshi笑指自己是瘋狂Fans：「高峰時期,一日一杯都得，夏天好熱就想飲凍飲，冬天好凍又想有杯熱嘢暖身，不過我一直都揀少糖，太甜除咗會肥，對健康都有影響，特別係25歲之後身體機能差咗，少糖真係幫到手，弗啲、皮膚好啲，連毛孔都收細咗。」

除了少糖，Yoshi還分享身材纖瘦小貼士：「除咗飲食真係做運動，我每星期最少做一次打拳同拉筋，不過我啲筋好硬，我係出去搵人幫我拉筋，真係好得㗎。」

（即時娛樂）