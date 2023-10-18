炎明熹樂觀面對尾場個唱延期︰上天想給我更多時間準備 (12:17)

炎明熹（Gigi）月初本來一連兩晚在九展舉行首個個人演唱會，尾場因颱風「小犬」影響而延期，至今未公布後續安排事宜。Gigi日前在社交平台分享演唱會照片及演出感受，她說︰「完成第一場演唱會也有一段時日了，本來連開兩場的演唱會，但最後的結果其實我也想像過會發生，不過沒想到真的發生了。我相信是上天的安排，想給我更多時間準備，再讓更好的我呈現俾大家，無論是歌迷、觀眾、各位台前幕後還是現在在看這篇文章的你，因為這個時間對我來講不長不短，大家應該都知道我對自己要求很高，所以在第一場演唱會來說我並不滿意自己的表現，所以希望我下一場可以加油。」

她在文中感謝首場演出嘉賓梁詠琪，稱對方現身其舞台，令她感到十分榮幸、開心、難忘。Gigi又多謝後援會的幫忙︰「感謝我的後援會為我做的所有應援及支持，愛你們﹗我亦都知道有很多來自不同地方的歌迷跋山涉水地過嚟睇我嘅演出所以我會想更加加加油。」

Gigi同時感謝主辦、化妝及髮型師、服裝設計師、導演組、樂隊、舞蹈員等幕後單位。她說︰「通過今次演唱會我認識了一班很好的朋友。亦很感謝大家對我的照顧...... 最後最後多謝大家畀我折磨，點解咁樣講係因為我經常做到一半嘅時候就諗到一個計仔，之後好多謝大家願意接納我嘅意見再整過或者係即刻整，哈哈哈！呢段時間，辛苦晒大家。等我哋再見面嘅時候又要再麻煩晒你哋啦～真的很喜歡大家。下回見﹗」

（即時娛樂）