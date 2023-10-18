鍾達茵就「掛住吳浩康」風波發文 籲外界指責前用智力判斷有否勾引人夫 (14:06)

吳浩康（Deep）早前（10日）邀請歌手鍾達茵擔任其網上直播音樂會嘉賓，鍾達茵因對阿Deep說了句「我會掛住你﹗我會擔心你」，惹來阿Deep太太郭思琳不滿，在社交網發文及標籤了鍾達茵的社交網名字說︰「作為一個人妻，有人同我老公講埋啲咁嘅嘢，仲要開完Live凌晨孤男寡女去間無人嘅餐廳敘舊，不如大家估吓我會有啲咩感受吖？借問聲我老公喺自己公司去廁所有咩需要擔心。」鍾達茵數天（14日）後找來好友雷有輝（Patrick）一同拍片反擊，又轉發了3位友人標籤了她及寫上「掛住你」的帖子，回覆「點解要公然咁同人哋女朋友講埋啲咁嘅嘢」，表明自己已心有所屬。

鍾達茵今天（18日）再就「掛住吳浩康」風波一事發文，表示在新聞的刺激下，其社交媒體追蹤人數直線上升、迷你音樂會全場爆滿。她說︰「上星期因為一句講完都唔記得自己講咗句說話， 和跟那位邀請我畀機會唱吓歌嘅好友返去自己有份營運的餐廳『過個冷河』， 竟然被道德觀念深重嘅朋友們辱罵了， 更成為了半日鮮的娛樂新聞， 首先我衷心多謝得到呢個機會。本以為沒太多人關心嘅事情，原來很多朋友也知道， 嬉笑當中更加得到前輩的支持，拍了一條 『博見報』版本， 再加上有些朋友去了那間被名為『無人的餐廳』The Stadium食飯就hashtag 『#掛住你』給我 （重申本人是那間餐廳的營運者之一）， 好明顯大家都覺得這是一件 『笑料』，再者我認為這也是朋友們支持我的一種方法。 可能臨近生日，心想事成，在生日前夕再一次成為 『半日鮮』， 而且得到嘅反應更激烈， 開始得到 『賤女人』 『臭貨』 這些美喻， 就連2.0都inbox我恭喜我博見報成功，還有一些長篇大論話我勾人老公嘅私訊... 更加可惜的是，這些對肉體不癢不痛嘅留言， 對我嚟講係完全冇影響力包括情緒， 唯一覺得心痛的就是『為什麼我朋友的另一半會公然地中傷佢？』有好處咩？」

「我經常講笑說， 堅持做多年音樂的人，只有一單緋聞，就可以將佢嘅好音樂發揚光大，難得今次畀我得到呢個機會，我當然把握試了一次。效果的確唔錯。話說今天晚上我會在大角嘴的Lost Star舉行我期待已久的迷你音樂會， 話說上星期初訂座率只有一半， 結果過了這幾天，訂座率已經超出了限額，簡單點來說，即是『全場爆滿』。 這短短五天，新追蹤我社交媒體的人數也直線上升， 而且engagement也有不俗的增長， 希望各位諗住食花生嘅朋友們順便都睇吓我做過嘅音樂，希望你哋會鍾意。最後和最想表達的是，人生苦短，如果日日都要嬲人日日都要憎人嘅話，其實你自己都好辛苦！ 當你還擁有的時候，請珍惜吧！各位，我真係無唔開心呀﹗多謝關心﹗其實我真係好忙，冇咁多時間可以出街食飯，hashtag係人哋tag我我repost㗎咋。其實我個個星期都上電視㗎，唔使專登去博啲乜嘢，所以先至咁care free。我去嗰間酒吧都係因為要返去收舖而不是去蒲。比起娛樂新聞，我更加留意以巴局勢。點都好，我要多謝各大傳媒送俾我嘅生日禮物，我的生日是AK誕。如果想鬧我，之前可唔可以去睇吓個live，用自己嘅智力感受吓我係咪真係勾引緊人哋老公。利申，我呢個唔係反擊，而係我想同大家分享我個人嘅感受而已。其實我今個星期應該會見好多報，經濟版，仲會上好多電視添﹗放過別人等於放過自己。」

（即時娛樂）