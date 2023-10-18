Britney Spears將出回憶錄 自爆為Justin Timberlake墮胎 (14:47)

美國女歌手Britney Spears約兩年前結束其父Jamie長達13年的監管令，重獲自由；Britney的回憶錄《The Woman in Me》將於下周二（24日）出版，部分內容率先公開。

據《人物》雜誌報道，與Britney Spears在迪士尼頻道節目《Mickey Mouse Club》一起成長的歌影雙棲男星Justin Timberlake，拍拖3年，Britney在書中爆曾懷有對方的BB，最後更墮胎，「那是驚喜，但對我而言，也不是悲劇。我很愛Justin，總期待某天一起建立家庭，（懷孕）只是比預期早太多。不過Justin肯定對懷孕消息不高興。他當時說我們還未準備好有BB，那時候太年輕了」。Britney自言如果由她單獨決定，一定不會墮胎，「Justin很清楚自己不想成為爸爸」。談及墮胎經驗，Britney Spears形容「人生中其中一種最痛苦的經歷」。

跟Britney Spears同期演出《Mickey Mouse Club》的除了後來成為男團NSYNC成員的Justin Timberlake外，還有Justin在NSYNC的隊友JC Chasez、女歌手Christina Aguilera及《Barbie芭比》男星賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）、《職業特工隊3》女星嘉莉羅素（Keri Russell）等。Britney與Justin拍拖3年，於2002年分手，Britney其後三度結婚，並跟第二任丈夫育有兩子。Justin於2012年迎娶《新宇宙威龍》女星謝茜嘉貝兒（Jessica Biel），兩人同樣育有兩子。

（即時娛樂）