郭思琳公開不滿鍾達茵原因 爆吳浩康直播後失蹤 凌晨3時未回家 (15:08)

吳浩康（Deep）早前（10日）邀請歌手鍾達茵擔任其網上直播音樂會嘉賓，鍾達茵因對阿Deep說了句「我會掛住你﹗我會擔心你」，加上兩人凌晨到「無人嘅餐廳」敘舊，惹來阿Deep太太郭思琳不滿，在社交平台發文炮轟。鍾達茵及後找來好友雷有輝一同拍片反擊、以一句「點解要公然咁同人哋女朋友講埋啲咁嘅嘢」表明自己已心有所屬，以及呼籲指責她的人開口鬧她前先看直播片，用智力感受及判斷她是否有勾引人夫。郭思琳昨天（17日）在社交平台分享她回覆鍾達茵朋友的對話內容截圖，透露她真正發火的原因。

郭思琳對鍾達茵友人說︰「本身都冇諗住再出聲，不過有人好似好有疑問，我呢個當事人親身解答你！其實你個friend係咪有啲嘢冇同你講？首先大家唔好錯重點先，『掛住你』呢一句唔係重點，只係令人哋老婆覺得佢對人哋老公發緊姣啫～激嬲人哋老婆個位... 係老公直播後失蹤，無通知下同個女嘉賓敘舊，而人哋老婆打俾個老公對佢哋夜麻麻敘舊表示唔鍾意，當時女嘉賓都喺隔籬聽住，而人哋老公亦都表示即刻返屋企... 但係到凌晨三點都未返，人哋老婆直接打視頻去搵人哋老公，發現佢哋根本唔喺公司。點解明知阿嫂唔鍾意佢哋孤男寡女敘舊，都無視人哋感受帶人哋老公去自己間餐廳繼續暢飲呢？會唔會有失尊重呢？既然講得係識咗十幾年嘅『兄弟』，明知阿嫂唔鍾意係咪都會識講下次先飲叫個朋友返屋企先呀？唔識避忌都應該要識避嫌吖！你可能覺得佢講『掛住你』係為效果，覺得我敏感咗，無問題，反正我唔覺得其他人妻會適應到有人同自己老公講『掛住你』。事實就係有啲內情我根本就冇講到出嚟，而你依家知道，你仲覺得你朋友嘅行為係啱嘅，咁你繼續啦！我祝福你哋！我唔會再作任何回應！」

郭思琳今天再就她與鍾達茵友人的對話內容作出解釋，她說︰「唉…等我講得明啲！上一個STORY係我覆緊『鍾小姐啲朋友』嘅留言cap低嘅... 即係鍾小姐啲朋友好得閒... 喺每個留言下面都留同一堆廢話不斷中傷人！你哋知啦～Full time mom湊仔好忙㗎 ... 唔得閒逐個逐個留言陪佢癲，直接出個STORY俾大家清楚我嬲嘅位喺邊好過... 本身都冇諗住對外講到咁白... 諗住唔出聲等件事丟淡就算... 多謝鍾小姐嘅朋友啦～ 講白少少等大家冇誤會呀！唔好以為對住人夫講句『掛住你』就可以令我嬲到咁... 我唔會㗎... 我對我老公不嬲都有信心㗎！係鍾小姐唔識做人，對我嘅無視同不尊重先令我咁嬲㗎咋！大家唔該唔好錯重點喇！唔使再出STORY又tag埋自己餐廳咁博宣傳啦... 又俾你博到見報啦！開心未？滿意未？無咩事唔該唔好再阻我湊仔！真係唔想再回應！」

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（即時娛樂）