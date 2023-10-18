阿正參觀車廠試駕列車 示範搞笑提示廣播 (16:05)

黃正宜（阿正）早前為港鐵拍攝短片，走訪鐵路各大崗位，其間對車廂廣播系統特別有興趣，即席示範「搞笑」提示，還笑言計劃「買車」自駕遊。她說：「睇完啲列車都想買部自己揸，因為設備都好齊全，冷氣夠之餘仲有廣播系統，襯晒我嘅行業！今日第一次嚟列車廠，我好似小學生去學校旅行咁，加上我喺一個好學嘅女人，無時無刻都有大把問題去問，畀我試吓啲平時冇機會掂到嘅設備。」

阿正自言沒有車牌，而且車長要兼顧太多事，自己沒能力控制列車。她說︰「頭先同事介紹畀我聽啲細節，但係我聽唔明，所以都係坐車算。今次聽咗好多同事嘅故事，唔同崗位都好投入，學識咗只要堅持，遇到機遇就會有好成績，呢啲故事好鼓勵到我自己。依家自己管理咖啡店，都覺得好忙好複雜，但呢日相比先發現原來好簡單，人哋責任大好多！」

除了參觀，阿正還穿上制服走入模擬駕駛室試駕列車。不過，她「錯重點」着眼於制服的剪裁：「我想講呢套制服好難著，身形有咁上下先Carry到件衫，好似維修部係綠色嘅，平時係好難襯，條腰又要瘦先好睇，但呢度啲同事佢地又著得好好睇，啲專業味迫晒出嚟。」阿正拍攝一連5集節目，訪問了港鐵不同背景同崗位的員工，節目將於10月20日起於港鐵YouTube頻道播出。

（即時娛樂）