羅密歐與祝英台｜黑面陳豪扮人肉標靶 周嘉洛遭5鳳姐圍攻 (16:34)

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的劇集《羅密歐與祝英台》，昨晚（17日）講述飾演萬事通的陳豪為了掙取豐厚酬金，在「全民槍王大賽」中擔任人肉標靶。原本得戚又淡定的他眼見同伴不幸身亡，即萌生縮沙念頭，惟電椅電力太強，他如何出力抗衡亦難頂電流，頻頻「被打飛上天」瘋狂被射，最終當場暈倒。本身是醫生的羅密歐（周嘉洛飾）立即為他施救兼人工呼吸。陳豪在這場戲中將其搞笑功力表露無遺，他強調是劇本功勞︰「我一直鍾意演喜劇，今次個角色幾好玩。作為藝人，我哋都係想娛樂觀眾。劇本個笑位寫得好，令我哋有空間放啲自己嘢落去強化喜感，劇本有，編審有、監製有、演員就有，觀眾就能夠感受到。」

羅密歐為了尋找一見鍾情的茱麗葉（游嘉欣飾）而誤闖一樓一，先後被Iris（吳綺珊飾）、Rose（李漫芬飾）、Daisy（史穎喬飾）、小梅（朱斐斐飾）及杜鵑（蘇麗明飾）單拖及聯手生擒，場面搞笑。偷渡到海北市參加「全民槍王大賽」的茱麗葉，因比賽時意外泄露身分而被追捕。羅密歐見狀上演英雄救美，拖着茱麗葉衝開人潮。兩人冒雨在街上拔足狂奔，不時甜笑對望，場面浪漫。周嘉洛、游嘉欣事後笑言為了營造浪漫氣氛而跑足全晚。周嘉洛說︰「嗰場戲係book晒水車，跟住我哋就要好唯美咁跑出嚟。」游嘉欣補充︰「都唔知跑咗幾多次，總之跑咗成晚，但睇番playback真係好驚嘆，冇諗過原來跑步都可以咁浪漫。」劇中與茱麗葉形影不離的麗花（羅毓儀飾）昨晚以少女居家睡衣Look登場，獲不少網民讚可愛及靚女，希望她有日可成為女一。

（即時娛樂）