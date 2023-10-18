楊茜堯呻湊仔女辛苦過拍劇 冇份演《家族榮耀之繼承者》：點解呢？ (17:00)

楊茜堯當媽媽後深居簡出，今天（18日）獲邀出席健康食品活動，她表示仍歡迎大家叫她以前的名楊怡，覺得很親切，已3、4年沒有出席公開活動，覺得很珍貴，緊張得前一晚睡不著。她照顧子女很忙，加上疫情驚接觸太多人要閉關，才減少公開露面，現在已放鬆很多，有適合工作都會接，問可有計過這段時間賺少幾多？她說：「唔好計呢啲！應該計得到幾多，而唔係失去幾多，覺得最緊要係平安，兩個小朋友令我得到很多開心。」

她表示大女已3歲幾，細仔也差不多2歲，有感時間過得很快，她說：「係好好玩，但好攰，我覺得重辛苦過拍劇，好消耗精神，有小朋友嘅父母應該知道。」

楊茜堯婚後只曾與老公羅子溢，以夫妻檔拍過無綫劇《家族榮耀》，她表示有傾再拍劇，如適合會再拍，她說：「我唔會脫離呢一行，都鍾意拍劇，又想努力搵多啲錢，亦希望保住工作熱誠。」

對於《家族榮耀之繼承者》沒她份，她說：「係囉！點解呢？唔可以話被頂替，每套電視劇故事需求都不同，其實續集故事架構全部唔同，演員都洗晒牌。」

她指和老公大把機會再合作，但總覺得兩公婆合作好奇怪，她說：「觀眾未必好鍾意睇，相信陳豪和陳茵媺都係一套起﹑兩套止，覺得美好嘅嘢要讓觀眾睇到，但唔可以多，有吸引角色當然繼續去做，和老公合作都幾開心，但可能拗撬又會多，如敵對都幾大鑊。」

早前兩公婆飛甩仔女撐枱腳慶祝結婚7周年，楊茜堯亦在社交平台分享對「七年之癢」的甜蜜對話，問楊茜堯可有七年之癢？她笑道：「我連𢯎痕都冇時間，對仔女成日都話要𢯎痕，老公就話唔痕囉！」

她表示到酒店餐廳慶祝當晚剛巧國慶，看完煙花仍封路走不到，決定去戲院睇鬼片繼續慶祝，她說：「因為我們對鬼片都有情意結，好鍾意又要驚又要睇嘅感覺。」

（即時娛樂）