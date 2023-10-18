香港人在北京｜陳星妤棄女神形象 內衣外穿放笑彈 (17:30)

淼淼直播時穿著的性感內褲因多重意外落了在港仁的洗衣籃內，最後被港仁的太太Helen發現。（大會提供 / 明報製圖）

陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀等主演的劇集《香港人在北京》，昨晚（17日）一集飾演時裝直播主淼淼的陳星妤，獲品牌邀請擔任模特兒，惟簽約後才發現是騙局，品牌要求她穿性感內衣進行直播，否則要賠償100萬。不願賠錢的淼淼靈機一觸，決定將性感內衣外穿化解危機。陳星妤說︰「拍攝時都幾緊張，因為件內衣真係幾貼身，所以都好尷尬，但呢場戲好好笑同埋好好玩，現場工作人員都笑晒！」首次拍攝喜劇，她表示︰「我經驗唔多，原來演喜劇要用好大Energy，都幾考起我。」

淼淼直播時穿著的性感內褲因多重意外落了在港仁（陳展鵬飾）的洗衣籃內。港仁為免老婆Helen（吳若希飾）誤會，出盡辦法將內褲藏起來。正當他打算將內褲丟出窗外時，內褲卻意外勾在燈飾上，最後更從燈飾上掉了下來。Helen準備向老公大興問罪之師，寶怡（戴祖儀飾）突然出現稱內褲屬於她。

港仁舊相好蘇菲（蔡潔飾）以文創園顧問身分，默默為港仁分憂解難，惹起Helen醋意。Helen建議在文創園開設的港式茶記鬧出大麻煩，蘇菲暗中出手幫忙解圍。知道真相後的Helen問蘇菲為何要幫她，蘇菲以挑機口脗回應「我幫港仁咋」及「做咩呀？你唔鍾意我哋行得咁埋呀」。不甘示弱的Helen暗嘲蘇菲似烏蠅趕極唔走，更宣示主權稱與丈夫感情好，十號風球打唔甩。

（即時娛樂）