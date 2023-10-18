大鵬憑《第八個嫌疑人》膺影帝 林家棟讚拍檔為角色付出 (17:57)

林家棟、大鵬主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》10月26日上映，大鵬人物海報及製作特輯「大鵬“瘋批狠人”篇」及「真實案件特輯」曝光，揭露更多電影背後製作花絮。《第》片改編內地建國以來最大武裝械劫，電影原型案件橫跨21年。家棟、大鵬以及孫陽在戲中由青年演到中年，大鵬更要隨住角色成長，先後減肥和增肥演出。他在戲中的表現亦令他成為上海國際電影節金爵獎影帝。至於飾演他戲中堂弟的演員孫陽，最近憑《孤注一擲》在內地人氣急升，今次在《第八個嫌疑人》中的演出同樣令人眼前一亮。

大鵬在戲中飾演建築公司老闆陳信文，為償還高債，挺而走險策劃械劫案，最後淪落成為逃犯，踏上逃亡之路，後來輾轉去到福建、海南等地，甚至越境到鄰國做苦工，後來他又定居雲南，改名換姓、娶妻誕兒隱居。大鵬在製作特輯中表示其角色橫跨逾20年︰「角色在1995年是一個老闆，很霸氣，又很意氣風發，故特別增肥讓角色再圓潤一點，而去到中年的陳信文是個流亡的狀態，又迅速地減了30公斤。」除了在短時間增肥和減肥，大鵬亦因其角色來自清遠，要挑戰大量廣東話對白。家棟在戲中飾演公安王守月，一心要緝拿大鵬歸案。對於這位對手，家棟非常欣賞︰「今次導演嘅諗法幾特別，導演要求大鵬講廣東話，要我講普通話，真係好大嘅挑戰。見到大鵬要增肥，又要減肥，我相信作為一個演員，應該會享受嗰種付出同投入。」

電影除了擔任監製的鄭保瑞，導演李子俊，主演的林家棟，來自香港的還有在戲中飾演大鵬堂弟的演員孫陽。今年34歲的他投身演戲事業近10年，在台灣中國文化大學戲劇系畢業，先後參與多套台灣、內地影視作品，今年憑《孤注一擲》的反派角色成為內地影迷熱話。孫陽在《第八個嫌疑人》中飾演來自廣東清遠罪犯「陳欣年」，因此大部分對白都是母語廣東話。講到今次最大挑戰，孫陽表示是多場內心戲︰「陳欣年逃亡後不斷被罪疚感蠶蝕求生意志。拍戲中間有兩個多禮拜的時間，我不見任何人去累積那種孤獨感。」大鵬指孫陽是個體驗派演員，記得對方當時要拍一場殺人戲，當日開拍前已經努力醞釀情緒，結果足足哭了4小時。孫陽回憶該場戲時說︰「這場戲大概連續拍了4天吧，每一天我都從頭到尾都在哭的狀態。但其實我在當下是一遍又一遍的演，片場的其他演員亦一直幫助我投入情緒。」

（即時娛樂）