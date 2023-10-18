Bobfather理念成功衝出香港 遠征英國荷蘭 林盛斌12.9澳門開騷 (18:07)

林盛斌（Bob）將於今年12月9日舉行，首次在澳門舉行《The Bobfather棟篤笑2023澳門站》，化身教父以Bobfather身分將歡樂及正能量帶給大家。

Bob前年化身教父Bobfaher，舉辦《The Bobfather 2021》香港棟篤笑，透過自嘲及自身經歷、工作、家庭、娛樂圈等趣事，分享當中苦與樂，同時借用電影《教父》中的經典對白，鼓勵當時受疫情困擾的香港人。

香港站爆笑連場，Bob即計劃開巡迴，希望將歡樂同正能量帶到世界每個角落，惟當時疫情封關未能舉行。今年重回正軌，Bobfather的理念衝出香港！繼中山、東莞、馬來西亞巡演後，Bob再下一城，11月將Bobfather衝出亞洲，遠征荷蘭及英國開騷，同時宣布12月9日回到澳門站，望以笑聲為觀眾踢走煩憂，過一個輕鬆又愉快的晚上。

Bob說：「好開心之前每站反應好踴躍，中山站自己預計千幾人，點知超過3000人一樣滿、廣州站2500座位，更加係冇宣傳下爆滿，自己更加冇諗過Tour可以遠到去荷蘭、英國，所以有時唔好睇小自己，2023年結束前，就想返嚟近香港嘅澳門，當係Bobfather兩年巡演一個小總結，亦方便香港觀眾嚟睇，一齊笑。」

12月9日澳門站，Bob將繼續以棟篤笑滲入他的想法、正向人生態度，令大家煩惱暫時放開兼帶着歡笑正能量離場，Bob說：「Bobfather講嘢，大家要聽！順境要開懷笑，逆境更加要笑、努力笑、笑靚啲，只要以笑賭上你嘅人生，笑住面對問題困境，笑多啲，大腦慢慢就會接收到正面信息，令你放鬆，令你贏得快樂人生！」繼東莞站有陳山聰及中山站有袁偉豪擔任嘉賓後，Bob透露澳門站一樣有一位令大家笑到不捨得走的嘉賓撐場，跟大家輕鬆笑一晚！

（即時娛樂）