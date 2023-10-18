楊尚友一家四口豪遊巴黎 8歲細仔誤飲咖啡 頭暈似醉酒 (19:34)

無綫J2全新節目《Christian In Paris》由綽號「廚壇魔術師」的楊尚友（Christian）主持，他帶同太太Judith、12歲大女Amberlie及8歲兒子Bradley走訪巴黎，以地膽身分介紹當地好食好玩的地方。Christian在前晚（16日）播出的第1集中豪花5000元港幣坐懷舊電單車，近距離欣賞巴黎鐵塔黃昏景色。鐵塔一帶交通繁忙，Christian坐懷舊電單車穿插街道，他事後笑言太刺激，嚇到瀨尿。Judith在昨晚（17日）一集客串做「船長」，以每小時400港元租電動船，自駕遊聖馬丁運河，以另一角度欣賞巴黎美景。Christian昨晚掉下家人，獨自去到里昂火車站2樓的Le Train Bleu餐廳，品嘗性價比極高，600多港元就食到的法國fine dining。他為隆重其事，特別穿上藍色外套配襯餐廳的皇室裝潢。他之後再豪食440港元30克的魚子醬，還分享最佳品嘗魚子醬方法是利用手背保溫進食。

Christian接住會試食多款法式甜品。法式甜品共通處是加入當造的水果炮製。Christian會在今晚（18日）一集到訪Fluffy's甜品店，食水蜜桃及朱古力榛子法式多士；他在明晚（19日）一集會試齊兩大馬卡龍名店Ladurée及L'Occitane Café的出品，及Crêpe Avenue的法式蕎麥可麗餅。Christian後日（20日）去到聖路易島的Berthillon雪糕屋元祖店，一次過試勻無花果、干邑、杏仁加蕎麥味3款口味。Christian說︰「細個有食過呢間雪糕店嘅雪糕，材料用晒法國產品製作。」

這次一家四口之旅，太太Judith要幫忙拍攝及照顧小朋友。她表示巴黎之行最大得着是一對子女學識做家務︰「我們一家四口租apartment住，拍到夜返屋企，整三文治或煮個麵食就算，估唔到家姐同細佬會幫手洗碗。佢哋喺香港唔會做，真係好驚喜。」Judith透露兩姊弟最興奮是可以重遊爸爸以前工作、生活過的地方，他們每到一處都留心聽爸爸講解。Judith表示最令仔女深刻的一餐是Phở Tài越南餐廳食牛河︰「兩姊弟始終係亞洲人胃，喺巴黎一落機就問幾時去食河粉。嗰餐佢哋食得好開心，每人食咗一大碗河粉。」Judith提到拍攝時一段小插曲，透露她和一對仔女去完羅浮宮後光顧附近的咖啡店，她為兒子Bradley叫了一杯特飲，豈料Bradley飲了一會後說頭暈很想睡，更像醉酒般行不到直線。Judith說︰「後來先發覺佢杯飲品有咖啡味，可能整時搞錯咗，原來細路仔飲咖啡係會眼瞓。囝囝出事不時嘈住要學大人飲咖啡，今次之後冇再提。」

（即時娛樂）