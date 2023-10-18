《婚禮大捷》月底首播 路雲孖趙怡賢化身最強月老 拯救單身女子 (18:58)

由韓星路雲和趙怡賢主演的Viu Original原創古裝浪漫喜劇《婚禮大捷》，將在本月30日首播，香港觀眾逢星期一、二晚，可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度。

《婚禮大捷》以朝鮮時代為背景，講述充滿抱負的儒生沈正宇（路雲飾演），為了出人頭地而成為駙馬，原以為可快速展開仕途之路，豈料就在他和公主成婚當天，女方突然暴斃，由此展開漫長離婚官司！

8年後，他奉王上之命，需要在2個月內促成4名知名單身女性成親，因此他和年輕寡婦兼最強媒人鄭順德（趙怡賢飾），齊心合力成立婚姻中介所，為朝鮮孤男寡女牽起紅線，展開婚姻大作戰！

男團「SF9」出身的路雲近年主演不少膾炙人口作品，談到時隔2年，再挑戰古裝劇，他透露接拍《婚禮大捷》的主因：「我認為喜劇題材是最難的，我很想挑戰，雖然之前也有主演過史劇題材，但是因為《婚》是角色和情况不同作品，我想展現出不同的人格。」

劇中路雲將跟趙怡賢聯手為人配對，他對拍檔讚不絕口：「本來就想和她合作，見面後我發現她和我想像中的『鄭順德』很相似，圍讀時很順利，拍攝期間充滿趣味。」趙怡賢笑言得知路雲接拍該劇時，感到非常開心：「路雲拍過很多不同題材劇集，他之前的作品我看得很開心，很高興可以和他合作。拍攝時他很照顧我，為我營造輕鬆氛圍，多虧了他，我們很快變得很熟。」

（即時娛樂）