AGA李幸倪爭CASH女歌手獎 尹光預告開騷唱姜濤歌 (20:32)

《第21屆CASH金帆音樂獎》今日舉行記者會公布部分獎項得主及入圍名單。林家謙的《神奇的糊塗魔藥》獲頒「2022 CASH最廣泛演出金帆獎（粵語流行作品）」、張天賦（MC）的《記憶棉》獲頒「2022 CASH最廣泛演出金帆獎（數碼歌曲）」。入圍名單方面，張天賦 、尹光、林家謙、張敬軒及歐信希入圍爭「最佳男歌手演繹」；「最佳女歌手演繹」的入圍名單則有江海迦 （AGA）、李幸倪（Gin）、Kiri T 、泳兒及陳蕾，AGA及陳蕾同時憑兩首歌入圍，得獎機會比另外3人高一倍。「CASH最佳歌曲大獎 」的5首候選歌曲包括KOLOR 《52赫茲》、張天賦《世一》、林家謙 《怪我只敢做好人》、歐信希《神挑合侶》及張敬軒的《隱形遊樂場》。

74歲尹光今日與方皓玟、吳林峰、歐信希等出席記者會時笑言入圍已當贏，獎項是其次，最感謝樂迷支持。他說︰「不是口說想贏就可以，能入圍已開心，我又不懂如何拉票。」談到下月初的紅館騷，尹光透露屆時會化身「AI尹光」演唱，又會請來後輩歌手現身。他說︰「我這次演唱會適合年輕人看，所以會請一些年輕人做嘉賓，名單由公司安排，我也不清楚。我會在個唱上唱《一人之境》、《Dear my friend,》、《Dear Myself》和《掂呀》，也會Rap及唱搞笑歌，更會和一班舞蹈員跳舞，稍後要開始排練。」

方皓玟與JNYBeatz的合唱歌《Vanish Mode》入圍角逐「最佳合唱演繹」。體重僅100磅的方皓玟透露正努力增肥，每日食足3餐，下午4時還會吃一碟飯。她表示月尾將飛往英國開個唱，屆時會為兒子向學校請假，安排兒子同行。方皓玟表示已約好身在當地的黃偉文見面︰「很多朋友去英國都會約黃偉文見面，像朝聖一樣。我曾在蘇格蘭讀書，很想回去熟悉的地方演出。蘇格蘭有很多古堡，如有機會在古堡開騷就好。」

（即時娛樂）