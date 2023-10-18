露雲娜初欣賞拳賽感剌激 夠膽向歐信希挑戰擂台戰 (22:30)

露雲娜與歐信希日前應邀請為《博擊王世界職業大賽》擔任頒獎嘉賓，是他們首次親身在現場欣賞拳賽，在台下看得肉緊。露雲娜初踏拳賽擂台頒獎，她感覺好刺激、好有爆炸力。 歐信希表示原先淡定在座位欣賞，亦愈看愈緊張：「原來現場欣賞感受剌激好多，難怪大型拳賽經常爆滿，我和家姐（露雲娜暱稱）上台頒獎時，她見擂台上仍有血漬，其中一名拳手臉上還未止血，我恐防她會驚就調轉位置，由我頒腰帶，露雲娜頒獎杯。在擂台上拳來腳往偶有受傷，我以前學過打拳，但跟拳賽相比，所學的是小兒科。」

歐信希並說：「兩年前因為開演唱會跟教練練拳，一個回合打兩分鐘亦好喘氣，不停郁動、踢腳，比跑步用更多體力。剛才見選手打到紅紅瘀瘀，其實我練拳時亦都一樣，不過打拳確是一個好好鍛練，每個動作都消耗不少體力。」

露雲娜首次看拳賽又初踏拳賽擂台感覺好興奮：「我覺得他們好有體育精神，完場公布賽果，贏家與落敗也好，大家會擁抱對方。」她笑言與歐信希曾一齊開演唱會，建議不如創新一點，兩人業餘性質打一場。歐信希笑笑口說：「你講真㗎，我肯我奉陪 ! 」

兩人談到工作計劃，歐信希透露將與歌迷開生日會，因疫情關係很久沒與粉絲相聚，他更深深感受最緊要身體健康，因年初再次感染新冠病毒痊愈後，9個多月以來身體健康不穩定，長新冠後遺症令他常喉嚨不適，早幾個月前執拾東西不小心扭傷腰，停做運動幾個月，有計劃要再做運動。至於露雲娜最近推出第3張發燒CD專輯《From My Heart》，翻唱葉蒨文的《祝福》，她喜歡這首歌的旋律外，亦真心想祝福大家最緊要身體健康，沒有健康什麼也做不成。專輯由丈夫擔任監製，丈夫為她寫一首全新歌曲《READY》：「首歌是疫情時寫，內容是如果遇上任何難題都要勇敢面對，現在疫情過去，一切就重新出發。

（即時娛樂）