陳奕迅身體不適 10月20至22日3場澳門演唱會延期 (12:35)

陳奕迅因身體不適，《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-澳門站》10月20至22日（共3場）的場次，延至10月26日至11月1日期間補場。（資料圖片）

早前在澳門展開9場演唱會的陳奕迅（Eason）於10月16日完成3場演出後，翌日開始感到身體不適，出現感冒症狀，求診後應醫生建議需要休息。主辦單位決定將《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-澳門站》10月20至22日（共3場）的場次，延至10月26日至11月1日期間補場。

主辦單位請手持受影響場次門票的觀眾留意，10月20日晚上8時的場次將改為10月26日 晚上8時舉行、10月21日晚上8時的場次將改為10月31日晚上8時舉行、10月22日 晚上7時的場次將改為11月1日晚上8時舉行。

持有10月20至22日演出門票的觀眾，可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會。如經金光票務購票但仍未領取門票的觀眾，可於10月24日起前往票務櫃檯取票，觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會。主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如觀眾未能提供完整演唱會門票正本（連同票根），將不獲得接納入場觀看對應場次的補場演唱會。如觀眾未能按上述受影響場次指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會，主辦方將不會安排作出退款。

如未能於補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023年10月20日上午11時起至10月23日下午2時期間，於辦公時間上午11時至下午7時致電金光票務申請退票。

大會將於10月23日下午5時，將以上延期的3場演唱會退票的少量名額在金光票務重新發售。

（即時娛樂）