HOY TV播亞運收視奪佳績 余詠珊預告明年或開拍劇集 (14:19)

有線高層余詠珊透露公司有意明年開劇，製作數個大型綜藝節目，也會有另類選秀節目、旅遊節目及以香港為主題的節目。（林祖傑攝）

有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克、高層余詠珊及前無綫藝人梁凱晴，昨晚出席有線寬頻集團《第十九屆杭州亞運會》慶功宴，宣布今屆香港獨家轉播賽事的收視創下HOY TV開台以來最高紀錄，當中轉播中國女排決賽戰的最高收視有7.6點。杜之克直言喜出望外，認為觀眾能簡單地收看到賽事十分重要。他被問到HOY TV會否乘勝追擊時說︰「體育是近年的主題曲，包括奧運會及全運會，我們都會努力爭取，希望能夠轉播，公司軟硬件都有。」

余詠珊表示團隊已盡力在有限時間和資源下完成轉播，明年將繼續製作體育節目。她透露杜之克有意明年開劇，製作數個大型綜藝節目，也會有另類選秀節目、旅遊節目及以香港為主題的節目。余詠珊表示︰「有很多離開了無綫的藝員也轉戰HOY TV。現在藝人也怕被合約綁住，更樂意以自由身方式合作。」對於無綫近日屢傳將有人事變動，無綫已多次否認，杜之克、余詠珊均拒絕評論。余詠珊說︰「離開了就是離開了，我也要適應新環境，不如全力投入工作，其他事就不理了。」

梁凱晴約滿無綫後轉投HOY TV ，她直言想拍劇，被問到是否不介意拍劇時要騷身材時說︰「我不覺得自己有什麼身材可以騷。如大家要求我穿泳衣，不覺得眼痛，我就穿。每次穿上泳裝站在鏡頭前，我都問自己到底有什麼好看。」

（即時娛樂）