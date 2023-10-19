李麗霞韋綺姍彭家麗化身嚴師 帶領學生演出10‧30音樂會 (14:57)

李麗霞（黑妹）、韋綺姍、彭家麗將於10月30日舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，她們連日來帶領3位學生Megan、Sophia、Selina一同排練。黑妹非常感謝韋綺姍和彭家麗︰「她們真是二話不說就來，前一晚才做完《中年好聲音》，我也有去撐場。今日又一早來到進行首次綵排，大家也很認真。我很緊張但又很開心，因為四方八面的朋友也很支持，身旁兩位首當其衝，整體來說目前非常順利。」

開騷日子愈來愈近，韋綺姍表示：「心情有點緊張，因為最近忙完有點累，又馬上要投入這邊的練習、綵排及宣傳等。我記歌詞比較弱，又未試過跟學生同台演出。首次跟她們正式表演，當然比她們還緊張，她們只得10多歲，剛剛一齊夾時她們有些拘謹，盡量去遷就和嘗試，見到她們很盡力，又寫筆記、記重點及和音部分，大家夾得很好聽。」彭家麗擔心記歌詞部分，但開心能跟《中年好聲音》的龍婷、羅啟豪合唱。

黑妹感恩說︰「難得有個舞台，喜歡唱歌的人是需要有個舞台去發揮，現在老中青都喜歡唱歌，只是有沒有機會及在哪裡發揮。」韋綺姍續說︰「大家買飛來看，當然必須要認真，我企得好硬，我要這樣唱就是這樣，才不會理會你們，我要唱和音是因為我真的很喜歡。不會打架，大家都是為了件事好，想件事出來是好睇，大家都會做好分工。」

韋綺姍非常滿意3位學生Selina、Sophia、Megan的表現︰「她們年紀很小，15、19歲而已。我們剛練習的是Mariah Carey和Whitney Houston的《When You Believe》，不是一首容易唱的歌，但她們處理得很好。可以在演唱會上唱這首歌，我的確很開心。」

（即時娛樂）