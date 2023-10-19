Winka@COLLAR出新個人單曲 落水拍MV憶童年陰影 (15:53)

COLLAR成員陳泳伽（Winka）推出本年度第3首單曲《平凡的我重生》，歌曲帶出在破碎的自己裏重拾勇氣、克服挫折的信息。Winka說：「人愈大愈識得多嘢，點解會冇咗小朋友嘅勇氣，好似小朋友喺公園跌親，佢哋唔會唔夠膽喺公園再玩捉迷藏、再跑步，但大人受到挫折後，可能會好驚再做同一件事，甚至乎一沉不起，所以好想叫大家重拾小朋友呢種天真同勇氣。」

歌曲MV在泳池中拍攝，Winka要克服對水的恐懼︰「我鍾意玩水，但唔可以話自己熟水性，未試過游出海或喺深水地方游泳，因為我細個試過差點浸親，所以對深水嘅地方有啲驚！為咗今個MV，我除咗要練水之外，仲要上drama堂，了解更多自己內心世界，事前準備工夫好多，所以呢個MV畀到我好多畫面嘅回憶，而並非純一首歌咁簡單。拍攝時，我都花少少時間去適應，因為本身練習個泳池水深只有1.2米，但拍攝嘅泳池因為圍咗布，睇唔到有幾深水，而且潛落水嗰吓，水壓唔同，又唔可以戴泳鏡，所以拍緊嘅時候都有幾多恐懼出現，但最後自己依然克服咗，順利完成，感覺好興奮，好難忘。」

拍攝MV當日遇上颱風襲港，原定的外景要移師室內進行。Winka大叫可惜：「戶外拍攝會靚好多，所以都有啲可惜，不過唔緊要啦﹗拍攝團隊真係好犀利，轉得好快，因為天氣問題，佢哋好快就調配到，將室外拍攝轉到室內，拍出嚟嘅效果同畫面，都係大家想要嘅嘢。」

（即時娛樂）