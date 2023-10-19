南極潮什麼｜梁芷珮圓夢到訪電影《春光乍洩》取景餐廳 (17:31)

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《南極潮什麼》將於今（19日）、明兩晚播出最後兩集。繼上星期在極地探險船享受完「冰火之旅」及在極地親親小動物後，Christy今晚將帶觀眾遊走世界最南城市烏斯懷亞，體驗「世界最盡頭火車」頭等車卡，及僅收費約1000港元的即撈即煮即食皇帝蟹一日遊。Christy排除萬難坐艇仔出海到比格爾海峽，親手捕撈重磅皇帝蟹。她成功後興奮指着戰利品說：「呢個就係我哋嘅午餐，勁呀！」餐廳用海水以3分鐘滾熟皇帝蟹，過冷河後才再供顧客食用。

Christy還參觀了1902年由當地犯人建造的監獄博物館，即席試穿囚犯制服。她不忘在港的家人，特地到由貨櫃屋改建成的手信街，購入當地人手繪的阿根廷球王美斯圖案開瓶器。Christy說：「我個仔不停同我講去到阿根廷，要幫佢買啲美斯嘅嘢！」

明晚（20日）播出的最後一集，Christy終於圓夢到訪阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的最強打卡熱點 - 舊式餐廳BAR SUR。BAR SUR是張國榮及梁朝偉主演經典電影《春光乍洩》的取景場地，餐廳現場有探戈舞表演。Christy除了歎紅酒做觀眾，還跟現場男舞蹈員學跳舞。初學探戈的Christy大呼尷尬，卻獲讚跳得好。她最後擺甫士拍照及笑言：「舞蹈員教我哋擺甫士影相，係咪好型先！」

（即時娛樂）