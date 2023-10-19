近藤真彥12‧23澳門開騷 巡唱1年慶祝明年60大壽 (17:13)

日本殿堂級歌手近藤真彥（Matchy）繼2011年與香港樂迷見面後，相隔12年再跟港澳粉絲重聚，將於12月23日於澳門美高梅劇院舉行首次澳門演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》，門票將於10月25日BOOKYAY優先訂票，10月27日美高梅官網、售票處公開發售，票價為1988元、1388元、888元及688元。

出道超過40年的Matchy將於明年7月19日「登六」，他決定舉行為期1年的巡迴演唱會迎接大壽。Matchy笑道：「我會舉行為期1年的巡迴演唱會，希望將我這42年的經典歌曲唱給大家聽，以多謝我的歌迷，特別是追隨我多年的粉絲，希望我的演唱會能讓他們重溫以往的美好回憶。完成整個巡唱時，我剛好踏入60歲，是給自己的最好生日禮物。」

Matchy一直影響各地歌壇，更深受香港歌手愛戴，不少人氣樂曲均被改編成為熱門金曲。他的歌曲《夕焼けの歌》先後被改編成15個版本，廣東話版本是已故樂壇天后梅艷芳的《夕陽之歌》。Matchy將在澳門演​​唱會中聯同樂隊成員、結他手野村義男，演出他多首由不同海外歌手改編過的歌曲。

Matchy目前正忙於舉行《近藤真彦 ライブ2023-2024 KANREKI DASH M5K9》日本全國巡迴演唱會，他被問到會否來港開騷時說︰「記得上一次香港演唱會已是12年前，上月到香港出席朋友活動時只見到一少部分香港粉絲，很掛住大家，但香港演唱會場地有點難租，心水場地一早爆滿，最後想到澳門，很近香港又多美食，希望方便到香港樂迷。」

（即時娛樂）