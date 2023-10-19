薛影儀避開傳媒低調現身活動 黃榕稱正為阿儀物色經理人 (18:00)

「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）因擅自盜取公司設立的社交平台帳號發放私人照片、無故缺席工作及辱罵經理人林寶玉，結果被公司無限期「雪藏」。時隔半個月，林寶玉突然宣布與公司方向不一致及壓力等原因，將於下月離職。離職前，她透露曾多次以經理人身分請黃榕配合阿儀的工作時間表，讓阿儀先工作後玩樂不果，阿儀更為了與黃榕出席其他活動而推公司工作。黃榕隨後在社交網發文否認，稱林寶玉所說的是無理指控。事件餘波未了，近日有指阿儀已遭亞洲心動娛樂終止合約，成為失業大軍。阿儀日前（17日）在社交網回覆網民時透露已填表見工，她看到有網民留言「阿儀聽聞你畀公司炒咗，最衰就係黃榕，正一損友」時，即維護好友說︰「唔關佢事，係我自己鬧寶玉呀！因為佢黑人憎呀！」

黃榕昨晚（18日）出席好友許嘉浩生日會，阿儀原來也有出席，但低調等傳媒離開後才到場。黃榕回應被指暫當阿儀經理人，為阿儀聯絡各方公司高層謀出路一事。她說︰「我們一直只是朋友，我會以朋友身分給她意見，做介紹也可以，甚至為她物色經理人，但我不會幫她接工作或當她的經理人，我們不涉金錢關係。阿儀曾邀請我當她的經理人，但我自覺不合適，正為她物色經理人。聽聞有朋友想找阿儀拍短劇，我已叫對方直接聯絡阿儀。」黃榕指阿儀想繼續做藝人，目前雖沒工作但心情還好，利用這段日子自我增值。談到被指連累阿儀失業，黃榕只說︰「我認識了她兩年，一直有很多傳言。」對於林寶玉的指控，黃榕表示︰「我沒嬲她，有機會也希望與她溝通，將不快事畫上句號，大家重過新生活。」

（即時娛樂）